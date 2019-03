C’era una volta a Hollywood: DiCaprio ripensa a Titanic nel trailer parodia

C'era una volta a Hollywood: nel nostro nuovo trailer parodia stravolgiamo le premesse del nuovo film di Quentin Tarantino, con un divertente doppiaggio a cura del nostro Giuseppe Grossi.

Persino gli Avengers e gli jedi si mettono in fila. Sì, perché è davvero difficile non considerare C'era una volta a Hollywood film più attesi del 2019, un anno pieno di uscite succulente. Con buona pace dei fan del Marvel Cinematic Universe e di Star Wars. Il nono (e forse penultimo) film di Quentin Tarantino, in odore di anteprima a Cannes, arriverà sugli schermi americani a luglio, mentre per la sua uscita italiana dovremo aspettare addirittura settembre. Per ingannare l'attesa, il nostro Giuseppe Grossi ha pensato bene di prendere di mira il trailer di C'era una volta a Hollywood con il suo solito ridoppiaggio ironico, realizzato assieme a Gabriele Scarcelli, Margherita Bonvino e Donato Barile. In questa parodia vedremo un Brad Pitt preso di mira per la incredibile somiglianza con un altro grande attore, ma soprattutto un Leonardo DiCaprio ancora ferito per la sua fine in Titanic.

Ambientato nel 1969, C'era una volta a Hollywood mescola la finzione con fatti realmente accaduti. É così che la vita e la carriera di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e della sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) si intrecciano ai fatti di sangue di una Hollywood che ormai anche i suoi abitanti fanno fatica a riconoscere. A seminare il terrore sono gli adepti della Manson family e il loro leader, Charles Manson, uno dei più terribili criminali della storia, la cui ferocia si scatenerà contro Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. La trama di C'era una volta... a Hollywood, dunque, come annunciato fin dall'inizio, darà ampio spazio alla terribile vicenda della diva Sharon Tate, giovane moglie di Roman Polanski, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air.

Il cast ricchissimo vanta nomi quali quali Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant e Tim Roth. Alcuni di loro saranno impegnati nell'interpretazioni di celebrità del periodo, come ad esempio Damian Lewis che impersonerà Steve McQueen, oltre a Margot Robbie che per Quentin Tarantino vestirà i panni di Sharon Tate. Ad interpretare Charles Manson è stato scelto dal regista il meno conosciuto Damon Herriman.