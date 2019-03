C'era una volta a Hollywood: svelata la data d'uscita in Italia

C'era una volta a... Hollywood sarà il nono film diretto da Quentin Tarantino e il poster italiano svela la data di uscita nelle nostre sale, prevista quindi per il mese di settembre.

L'atteso lungometraggio, che molti attendono nel programma del Festival di Cannes, è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l' attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all' ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.

Ecco il poster italiano:

Il poster di Once Upon a Time in Hollywood, che ha suscitato l'ironia sui social, anticipa la diffusione online del trailer.

Gli eventi portati sul grande schermo, ambientati nel 1969, permetteranno di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Nel cast di C'era una volta a Hollywood ci sono anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.