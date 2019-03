Once Upon a Time in Hollywood, il poster non piace: l'ironia sui social

Nella giornata di oggi è uscito il poster ufficiale di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo attesissimo film di Quentin Tarantino e sui social sono spuntate le prime prese in giro da parte dei fan delusi dall'immagine promozionale!

La pellicola sarà ambientata negli Stati Uniti del 1969 e i protagonisti saranno Leonardo DiCaprio, nei panni di Rick Dalton - una star della tv protagonista di un triste declino, e Brad Pitt in quelli di Cliff Booth, la sua controfigura, destinata a scivolare nell'oblio. Il poster di C'era una volta a Hollywood è molto semplice, mostra i due attori in piedi con l'iconica scritta sullo sfondo. Tutta questa linearità (e l'uso di Photoshop) non è piaciuta ai fan, che sul web si sono scatenati contro la locandina!

"Pitt e DiCaprio si sono eroicamente ispirati all'approccio pendente di Matthew McConaughey nei suoi poster."

Pitt and DiCaprio have heroically taken up McConaughey's old approach of leaning on posters pic.twitter.com/JgDq0Iqask — Ross Miller (@rosstmiller) March 18, 2019

"Il vero poster di Once upon a time in Hollywood è pazzesco!"

The expanded poster for #OnceUponATimeinHollywood is wild pic.twitter.com/0uSknsB0pW — Tom Butler (@TomButler) March 18, 2019

"Il poster di Bastardi senza gloria: minimale, viscerale, provocatorio, allettante. Il poster di Once upon a time in Hollywood: minimale."

Inglorious Basterds poster:



- Minimal

- Visceral

- Provocative

- Enticing



Once Upon a Time in Hollywood poster:



- Minimal pic.twitter.com/Ho4UQKqKKi — Cameron Frew (@FrewFilm) March 18, 2019

"Incredibile, il nuovo film di Quentin Tarantino è in verità un progetto segreto di Adam Sandler su Netflix!"

I can't believe the new Quentin Tarantino movie is a secret Netflix Adam Sandler flick! pic.twitter.com/VpPrYFDPLY — Andrew Jones Returns (@EthanRunt) March 18, 2019

Tra gli altri commenti memorabili, un utente ha dichiarato: "Che gentili i gestori del Madame Tussauds per aver prestato la statua di cera di Brad Pitt per questo poster!"; mentre un altro ha detto: "Protagonisti Brad Pitt nel ruolo di Matthew McConaughey e Leonardo DiCaprio nel ruolo di Brad Pitt."

La trama del film è ambientata nel 1969 che fa da scenario ai crimini efferati della setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Il cast del film è di quelli da spavento: Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.

C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane il 28 agosto 2019.