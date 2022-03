C'era una volta a... Hollywood, Chris Pine sulla scena che omaggia sua nonna: "Ne sono lusingato"

Chris Pine ha commentato gli apprezzamenti che Quentin Tarantino ha fatto nei suoi confronti, nonché la scena di C'era una volta a... Hollywood tramite la quale il regista americano ha omaggiato la nonna dell'attore.

Sebbene Chris Pine non sia apparso in nessuno dei film di Quentin Tarantino, l'attore condivide un legame speciale con il regista. Oltre ad apprezzare il lavoro di Pine, Tarantino è un grande fan della nonna dell'attore, l'attrice Anne Gwynne, tanto da includere una clip di lei in C'era una volta a... Hollywood. Tarantino non ha mai esitato ad elogiare Pine e la sua famiglia e, di recente, l'attore ha commentato proprio le belle parole spese dal regista nei suoi confronti ed il legame della sua famiglia con il film di Tarantino del 2019.

Nel gennaio 2020, Quentin Tarantino è intervenuto su The Ringer per parlare di quanto gli piacesse l'ultimo film diretto dal regista Tony Scott, Unstoppable, uscito nel 2010 ed interpretato da Chris Pine e Denzel Washington. Durante quella conversazione, Tarantino si è definito un grandissimo fan di Pine, ed ecco cosa ha detto Pine al riguardo, parlando con THR:

"Certo, è stato surreale e ne sono estremamente lusingato. Portavo mia madre (Gwynne Gilford, ndr) agli Academy Awards, e andavamo sempre alla festa di Vanity Fair, dove incontravamo Quentin. E ogni volta che lo incontravamo, lui era così adorabile con mia madre e parlava con lei di sua madre (Anne Gwynne, ndr), che era un'attrice. E lui, ovviamente, sapeva tutto di mia nonna. E poi in C'era una volta a... Hollywood ha inserito un B-movie di mia nonna (Teenage Monster del 1958, ndr) sullo schermo della TV nella scena con Bruce Dern. Quindi è uno spettacolo, amico. Sono molto, molto grato e un po' sbalordito dal fatto che abbia un'alta stima di me. È bello".

Per quanto riguarda C'era una volta a... Hollywood, una sequenza di Anne Gwynne in Teenage Monster viene riprodotta durante la scena in cui Cliff Booth (Brad Pitt) fa visita a George Spahn (Bruce Dern) al ranch di quest'ultimo, che è stato occupato dai membri della famiglia Manson. Chris Pine ha detto che sua madre era "estasiata, al settimo cielo" quando ha visto questa scena.