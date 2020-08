C'era una volta a... Hollywood, Chris Pine: "Nel film di Quentin Tarantino viene mostrata anche mia nonna"

Chris Pine ha accontato che nel film C'era una volta a... Hollywood viene ritratta anche sua nonna, l'attrice Anne Gwynne.

Quentin Tarantino è infatti un grande fan dell'attrice che ha recitato in dozzine di film negli anni '40, tra cui i western Men of Texas e Ride 'Em Cowboy.

Durante il podcast di J. Claude Deering, l'attore Chris Pine ha raccontato di aver incontrato il regista Quentin Tarantino durante un after party organizzato da Vanity Fair in occasione degli Oscar: "Sa tutto quello che riguarda mia nonna. Conosce i titoli dei film, i co-protagonisti, i registi, gli scenografi, è semplicemente incredibile. Quindi lui e mia madre si sono ritrovati a parlare per 40 minuti e io mi sono allontanato per prendere un altro martini".

In C'era una volta a... Hollywood c'è una scena ambientata allo Spahn Ranch e un gruppo di personaggi sono riuniti intorno a una televisione mentre guardano un film di Anne Gwynne. Chris Pine ha dichiarato che la prima volta che ha visto il lungometraggio non si è reso conto della citazione: "Ho chiamato i miei genitori e ho chiesto se avevano visto il film. L'hanno visto, amato, e mia madre mi ha detto 'Sai, quella scena al ranch con Bruce Dern in cui c'è la tv accesa?'. Ho risposto 'Sì, mi ricordo vagamente quel momento'. Ma lei ha replicato 'Oh, sulla televisione viene mostrato uno dei film di mia madre'. Quindi devo ancora mettermi in contatto con Tarantino, e mia madre mi ha in realtà sceitto un'e-mail che dovevo inviargli".

Cris Pine ha sottolineato: "Ovviamente è qualcosa di davvero dolce da parte sua e penso sia stato fatto di proposito. Mia madre era in estasi, era entusiasta".