Netflix, Settembre 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a Settembre 2019: da Elite 2 a The Politician, da Pulp Fiction a Blade Runner: The Final Cut.

Nuovo mese, nuovi contenuti su Netflix: A Settembre 2019 arrivano in catalogo Criminal la serie panereuropea ambientata in quattro paesi del nostro continente, la miniserie Unbelievable e The Politician creata da Ryan Murphy con Gwyneth Paltrow e Jessica Lange. Nella sezione film segnaliamo tre capitoli di Nightmare, il classico anni '80 Dirty Dancing, l'intramontabile Pulp Fiction di Quentin Tarantino e un altro pezzo di storia del cinema come 2001: Odissea nello spazio. Per i più piccoli, infine, c'è tutta la prima stagione di Masha & Orso.

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Serie TV

Archer, decima stagione disponibile dal primo settembre

Le regole del delitto perfetto, quarta stagione disponibile dal 25 settembre

Brooklyn Nine-Nine, quinta stagione disponibile dal 26 settembre

I FILM SU NETFLIX

Il catalogo di settembre della piattaforma multimediale presenta numerosi film, segnaliamo tra gli altri tre grandi classici come Blade Runner: The Final Cut, 2001: Odissea nello spazio, Pulp Fiction e Le ali della libertà e l'italiano Smetto quando voglio: Ad honorem.

Film Originali Netflix

Shanghai Fortress, disponile dal, 13 settembre

Tall Girl, disponile dal, 13 settembre

All'ombra della luna, disponibile dal 27 settembre

Film

Documentari

Hello Privilege. It's Me, Chelsea, disponibile dal 13 settembre

Anime e animazione

I cieli di Escaflowne, disponibile dal primo settembre

Spookley la zucca quadrata, disponibile dal primo settembre

Masha e Orso, prima stagione disponibile dal primo settembre

Modest Heroes: Ponoc Short Films Theatre, disponibile dal 6 settembre

La prossima fantastica avventura di Archibald, prima stagione disponibile dal 6 settembre

Kabaneri of the Iron Fortress: The battle of Unato, disponibile dal 13 settembre

Gli ultimi ragazzi sulla Terra, prima stagione disponibile dal 17 settembre

Dragons - Squadra di salvataggio, prima stagione disponibile dal 27 settembre

