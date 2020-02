Cena con delitto - Knives Out: i primi dettagli sul sequel!

Cena con delitto - Knives out ha ottenuto il via libera alla produzione di un sequel e Rian Johnson ha condiviso i primi dettagli.

Cena con Delitto - Knives Out e, dopo l'annuncio del via libera al sequel, il regista Rian Johnson ha svelato i primi dettagli relativi al progetto che verrà prodotto da Lionsgate in una nuova intervista.

Il filmmaker ha dichiarato che il nuovo film avrà un cast diverso, un'ambientazione differente e un mistero totalmente nuovo, un po' come accade tra le pagine dei romanzi di Agatha Christie da cui ha tratto ispirazione.

Rian Johnson ha infatti sottolineato che questa tipologia di storie offre una grande libertà per esplorare molte tematiche e il sequel di Cena con delitto - Knives Out sarà un "nuovo mistero di Benoit Blanc", ma ribadendo che la cosa importante è poter seguire la storia di un personaggio in modo soddisfacente, non solamente la soluzione di un'indagine.

Il wudunnit con protagonisti Daniel Craig, Ana De Armas, Chris Evans e tante altre star di Hollywood ha conquistato critica e botteghino, una nomination agli Oscar (Miglior Sceneggiatura Originale) e ha aiutato a risollevare il fatturato di Lionsgate nell'ultimo quadrimestre.

Le indagini di Benoit Blanc continueranno presto in un sequel, il cui sviluppo sarebbe imminente.

Craig ha espresso più volte la volontà di tornare a collaborare con Johnson, e con l'addio al personaggio di Bond, potrebbe trovare in Blanc un valido sostituto, se non altro in termini di ruoli a lungo termine.