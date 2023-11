C'è ancora domani di Paola Cortellesi è il quarto miglior incasso del 2023 con 19 milioni di euro

Inarrestabile la corsa di Paola Cortellesi e del suo esordio alla regia C'è ancora domani. Alla quinta settimana di permanenza in classifica, la pellicola rivelazione conserva la vetta del box office italiano diventando il quarto miglior incasso del 2023 con altri 4 milioni, che la portano a un totale di 18,9 milioni di euro. Davanti a Cortellesi solo Barbie (32,1 milioni), Oppenheimer (27,9 milioni) e Super Mario Bros. (20,4 milioni). Dopo aver battuto The Marvels, anche Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente deve arrendersi all'appeal esercitato sul pubblico dalla pellicola di Paola Cortellesi che ha riscosso anche le lodi della critica, come confermato dalla nostra recensione di C'è ancora domani.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente deve accontentarsi di un ottimo secondo posto conquistato con un debutto da 2,3 milioni di euro raccolti in 372 sale e una media di 5.506 euro. Davvero un buon risultato per il prequel della popolare saga interpretato da Rachel Zegler, che con l'interpretazione della sua Lucy Gray si candida a nuova star di Hollwyood, come conferma la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

In caduta libera The Marvels, la cui emorragia negli incassi sembrerebbe confermare la stanchezza del pubblico nei confronti del genere dei cinecomic. Dopo essersi imposto come peggior apertura degli ultimi 15 anni per un film MCU, The Marvels è terzo con soli 637.000 euro e non sembra neppure così gioioso il traguardo superato dei 2,8 milioni in due settimane. Come anticipa la nostra recensione di The Marvels, nel film Carol Danvers, alias Capitan Marvel, ha rivendicato la sua identità dal tirannico Kree e si è vendicata dell'Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la inviano in un anomalo tunnel spaziale, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super-fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, ora Capitano della S.A.B.E.R. Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio dovrà allearsi e imparare a lavorare insieme per salvare l'universo nei panni di The Marvels.

Stabile al quarto posto Trolls 3 - Tutti Insieme, terza avventura canora dei simpaticissimi omini colorati creati da DreamWorks che incassa altri 510.000 euro, arrivando a un incasso totale di 1,6 milioni. Ottimo risultato per un franchise che continua a conquistare grandi e piccini, come conferma la nostra recensione di Trolls 3 - Tutti insieme.

Stabile anche il quinto posto di Comandante, la pellicola sulla vita del Comandante Salvatore Todaro con Pierfrancesco Favino ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film diretto da Edoardo de Angelis incassa altri 367.000 euro e vola a 3,2 milioni complessivi, celebrando le imprese di Todaro, ufficiale fascista della Marina Militare Italiana che si distinse alla guida del sommergibile Comandante Capellini per aver tratto in salvo più volte i nemici dopo aver affondato i loro mezzi. Qui la nostra recensione di Comandante, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia.