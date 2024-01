Cattivissimo Me 4: nel trailer italiano la famiglia si allarga, ma un nuovo cattivo cerca vendetta

Le nuove incredibili avventure di Gru e della sua vasta famiglia nel primo trailer italiano di Cattivissimo Me 4, in uscita in estate distribuito da Universal.

Svelato il trailer italiano di Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo del franchise animato Illumination, sesto se si includono gli spinoff dedicati ai Minions. Il trailer svela il ritorno dei personaggi iconici del franchise originale, tra cui il supercriminale pentito Gru (Steve Carell), sua moglie Lucy (Kristen Wiig), la loro figlia adottiva Margo (Miranda Cosgrove) e i Minions (Pierre Coffin).

Insieme al ritorno di personaggi familiari come Gru e i suoi Minions, il trailer di Cattivissimo Me 4 introduce anche la nuova aggiunta alla famiglia: Gru Jr. A differenza del buon rapporto che Gru ha con le sue figlie adottive, sembra che Gru Jr. non sia in ottimi rapporti col genitore. Sicuramente, però, l'avventura che attende l'intera famiglia costretta a unire le forze per affrontare un cattivo che vuole vendicarsi di Gru darà al padre e al figlio la possibilità di legare. A doppiare il misterioso villain, Maxime Le Mal, è la star Will Ferrell, mentre Sofia Vergara dà voce alla sensuale fidanzata di Maxime, Valentina. Tra le voci originali si segnala l'arrivo anche di Joey King, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Madison Polan.

Un successo che non si arresta

Nel 2017, Cattivissimo me 3 si è imposto come travolgente successo al botteghino, superando il traguardo del miliardo di dollari in tutto il mondo e superando la serie Shrek come franchise d'animazione con il maggior incasso. Parte del successo della saga va attribuito ai suoi personaggi più iconici e memorabili, i Minions, adorabili creature gialle che fungono da aiutanti di Gru, ma sono diventati talmente popolari da avere ben due film dedicati a loro, Minions (2015) e Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo (2022).

Cattivissimo Me 4 è co-diretto da Chris Renaud con Patrick Delage, da una sceneggiatura di Mike White.