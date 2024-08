Cattivissimo Me 4: partenza esplosiva al botteghino italiano con 6,3 milioni di euro

Cattivissimo Me 4 non sbaglia un colpo e supera i 6 milioni di euro al box office italiano nel weekend di apertura, debutto discreto per Siamo noi a dire basta.

Il pubblico del Bel Paese continua a mostrare il suo affetto nei confronti dell'animazione e, in particolare, della saga di Cattivissimo Me. La nuova avventura in arrivo al cinema, Cattivissimo Me 4, ha segnato un debutto felicissimo al box office italiano incassando sei milioni di euro, 3,7 dei quali nel weekend, da 591 sale totalizzando 497.687 presenze (dati Cinetel). Il nuovo capitolo della saga animata targata Illumination e Universal consolida la fama del franchise che ha permesso al "malefico" Gru e agli adorabili Minions di entrare nei cuori negli spettatori.

Justin Baldoni e Blake Lively in una scena

Gli incassi non corrispondono alla fama del film, e del romanzo da cui è tratto, negli USA, ma segna un discreto debutto It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, controverso adattamento firmato da Justin Baldoni e interpretato dalla diva Blake Lively che arriva a superare il milione di euro in cinque giorni di uscita in 325 sale. I numeri non sono da capogiro: nel weekend la drammatica pellicola che denuncia la violenza domestica in una giovane coppia ha raccolto 795.000 euro e 101.668 presenze, ma tanto basta per sperare in un sostanzioso aumento degli incassi nelle prossime settimane.

In calo gli incassi di Alien: Romulus, che nella seconda settimana dall'uscita aggiunge 428.000 d'incasso arrivando a 2,1 milioni. Cifre lontane dall'entusiasmo globale per la nuova avventura horror fantascientifica che ha appena raggiunto il traguardo dei 225 milioni complessivi superando i predecessori Alien di Ridley Scott (1979) e Aliens: Scontro finale di James Cameron (1986). Per approfondire qui la nostra recensione di Alien: Romulus.

In discesa gli incassi di Deadpool & Wolverine. Dopo l'ubriacatura collettiva per l'exploit del nuovo capitolo standalone della saga del Mercenario Chiacchierone, il primo sotto il cappello della Marvel, la situazione al botteghino si sta stabilizzando in attesa delle nuove uscite settembrine e l'avventura interpretata da Ryan Renolds e Hugh Jackman si "accontenta" di altri 413.000 euro che portano il cinecomic a un totale stellare di 16,8 milioni di euro.

In quinta posizione troviamo il debutto dell'esordio alla regia di Zoe Kravitz, l'intrigante Blink Twice. Debutto davvero deludente in termini di cifre, visto che l'incasso si ferma a soli 180.000 euro raccolti in 288 sale, il tutto nonostante la presenza nel cast della star Channing Tatum, compagno della Kravitz nella vita.