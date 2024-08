Alien: Romulus, ci sono già piani per il sequel? Risponde il regista

Il franchise di Alien è vivo e vegeto grazie ad Alien: Romulus, che ha ottenuto un impressionante successo nel suo weekend di apertura al box-office, confermando che i fan sono ancora più che interessati al franchise.

Romulus è infatti il nono film live-action della saga, che include anche i due film crossover con il franchise di Predator. Dato che la storia è saltata avanti e indietro nel tempo nel corso degli anni, il regista dell'ultimo film, Fede Álvarez, ha recentemente confermato di avere già alcune idee su ciò che vorrebbe esplorare in un possibile sequel, mentre Aliens di James Cameron è cronologicamente il capitolo successivo della storia.

ATTENZIONE: non proseguite nella lettura di questo articolo se non avete ancora visto Alien: Romulus nelle sale, in quanto contiene pesanti SPOILER sulla trama. Nel frattempo, leggete la recensione del film.

Alien: Romulus - Cailee Spaeny e David Jonsson in una scena

Il film segue il tentativo di Rain (Cailee Spaeny) e di Andy (David Jonsson) di lasciarsi alle spalle la loro vita su una colonia mineraria, e la loro ricerca li porta alla stazione spaziale Romulus/Remus, solo che loro e il loro equipaggio vengono attaccati dagli xenomorfi. Rain e Andy sono gli unici due che sopravvivono e il film si conclude con loro che si dirigono verso il pianeta Yvaga, lasciando al pubblico la possibilità di ipotizzare se riusciranno ad arrivare sani e salvi e quale vita li attende.

Alla domanda se proporrà un sequel allo studio, Álvarez ha confermato: "Sì, sicuramente. Tendiamo a farlo in modo naturale, senza pensare ai sequel. Per noi i film non sono diventati franchise, tentpoles e sequel. Questo è un linguaggio che ho imparato solo negli ultimi dieci anni della mia vita di lavoro qui. Per me è sempre stata una questione di storia. Quindi, una volta terminato, abbiamo iniziato a pensare: 'Cosa pensi che succederà quando o se arriveranno alla tua Yvaga? Sarà fantastico? O sarà un posto terribile?'. Tendiamo a credere che sia probabilmente un posto terribile che loro pensano sia fantastico e su cui fantasticano, quindi abbiamo naturalmente iniziato a pensare a cosa succederà. E poi, dopo pochi minuti, abbiamo pensato: 'Oh, sembra un sequel'".

Alien: Romulus vince il weekend al botteghino con un'apertura di 41,5 milioni di dollari

Dato che la Ripley di Sigourney Weaver terminava Alien pensando che sarebbe stata salvata nella sua camera criogenica, per poi impiegare più di un secolo per essere recuperata in Aliens, e che Aliens - Scontro finale terminava allo stesso modo con il criosonno, mentre Alien 3 si apriva con i suoi compagni che non sopravvivevano al viaggio, possono accadere molte cose tra due film.

Álvarez ha sottolineato che un sequel di Romulus non dovrebbe arrivare in maniera affrettata: "Cerchiamo davvero di pensarci più in termini di storia e se ha bisogno di un altro capitolo e se la gente vuole sapere cosa succede dopo", ha spiegato il regista. "Quindi aspetteremo di vedere cosa ne pensa la gente e se la gente lo vorrà. La mia filosofia è che non si dovrebbe mai fare [un sequel] in due anni. Devi allontanarti un po'. Devi fare in modo che il pubblico lo voglia davvero. Se si pensa ad Alien e Aliens, sono passati sette anni".