Cattivissimo Me 4 apre benissimo al box-office e lancia la sfida a Inside Out 2 della Pixar

Cattivissimo Me 4 è approdato ieri nelle sale americane e ha già incassato 27 milioni di dollari nel suo primo giorno al botteghino.

Si tratta di un risultato assolutamente sbalorditivo, ma bisogna tenere conto che ieri negli Stati Uniti era il Giorno dell'Indipendenza, una delle feste più sentite che normalmente porta il pubblico a riempire le sale cinematografiche.

Cattivissimo Me 4, che arriverà nelle sale italiane il 21 agosto, vede la Universal e la Illumination unire nuovamente le forze dopo Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo del 2022. Steve Carrell torna a vestire i panni del protagonista e le famiglie stanno già riempiendo i cinema per vedere l'ultima avventura dell'ex spia.

Cattivissimo me 4: un'immagine del film

Quanto incasserà all'esordio Cattivissimo Me 4?

Le proiezioni per il sequel lo danno a circa 120 milioni di dollari per questo lungo weekend festivo. Sebbene alcuni si aspettassero un po' di più da questo quarto capitolo nel primo giorno, sicuramente il grosso del pubblico affollerà le sale in questo weekend festivo. Un'altra cosa che gioca a favore del film animato è il punteggio A CinemaScore assegnato dagli spettatori che sono già andati al cinema. Vedremo se riuscirà a fare meglio di Inside Out 2, grande successo di pubblico di quest'anno.

Will Ferrell eterno cattivo: "Dopo Cattivissimo Me 4 e Barbie mi inquadrano sempre nello stesso ruolo"

Insieme al ritorno di personaggi familiari come Gru e i suoi Minions, il trailer di Cattivissimo Me 4 ci ha già mostrato anche la nuova aggiunta alla famiglia: Gru Jr. A differenza del buon rapporto che Gru ha con le sue figlie adottive, sembra che Gru Jr. non sia in ottimi rapporti col genitore. Sicuramente, però, l'avventura che attende l'intera famiglia costretta a unire le forze per affrontare un cattivo che vuole vendicarsi di Gru darà al padre e al figlio la possibilità di legare.

A doppiare il misterioso villain, Maxime Le Mal, è la star Will Ferrell, mentre Sofía Vergara dà voce alla sensuale fidanzata di Maxime, Valentina. Tra le voci originali si segnala l'arrivo anche di Joey King, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Madison Polan.