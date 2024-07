Will Ferrell eterno cattivo: "Dopo Cattivissimo Me 4 e Barbie mi inquadrano sempre nello stesso ruolo"

Il comico ha raccontato che dopo aver partecipato ad entrambi i film ormai lo chiamano soltanto per quel tipo di ruoli.

Arriverà nelle sale italiane il 24 agosto il quarto capitolo di Cattivissimo Me, con il nuovo cattivo Maxime LeMal, a cui la voce è prestata da Will Ferrell. Un villain che evade di prigione costringendo Gru (Steve Carell) e la sua famiglia, compresa la new entry Gru jr. a fuggire.

Will Ferrell ha confessato che i suoi ultimi due lavori, compreso Barbie, hanno cambiato la percezione di coloro che si occupano dei casting, perché le offerte ormai vertono spesso su personaggi cattivi proprio come quelli interpretati nei due film succitati.

Villain per sempre

"Chris [Renaud, il regista] ed io abbiamo cercato di lavorare insieme per parecchio tempo" ha spiegato Ferrell in merito a Cattivissimo Me 4 "È stata un'opportunità nella quale mi è stato proposto di essere il cattivo, questo francese malvagio, Maxime, e tutto quello che dovevo sentire era 'francese' e 'cattivo'".

Una scena di Cattivissimo Me 4

Un ruolo che, sommato a quello dello scorso anno nel film di Greta Gerwig, pare che abbia contribuito a cambiare lo sguardo nei suoi confronti:"Ormai vengo sempre inquadrato nello stesso ruolo. È sempre divertente essere cattivi, in maniera esilarante. Credo sia un lato di noi che non abbiamo la possibilità di esprimere. È semplicemente divertente giocare con la voce ed è un po' un omaggio alla Pantera Rosa".

In Barbie di Greta Gerwig, Will Ferrell interpreta l'amministratore delegato di Mattel che vuole catturare e riportare nel suo mondo Barbie (Margot Robbie). Un personaggio cattivo ma pur sempre nel contesto giocoso e bizzarro del film con Ryan Gosling nel ruolo di Ken stereotipo, il principale fidanzato della celebre bambola Mattel.

Conosciuto per essere uno dei comici maggiormente apprezzati d'America, Will Ferrell è anche un produttore piuttosto prolifico. Lo scorso anno ha lavorato dietro le quinte all'ultimo film di Todd Haynes, May December, con Natalie Portman e Julianne Moore protagoniste insieme a Charles Melton.