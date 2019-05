Castle Rock: la stagione 2 della serie tv vedrà la città di Le notti di Salem tra le location

La seconda stagione di Castle Rock, attualmente in lavorazione, vedrà nella trama la presenza della cittadina di Jerusalem's Lot, luogo in cui è ambientato Le notti di Salem.

La seconda stagione della serie tv Castle Rock, ispirata all'universo di Stephen King, vedrà tra le location la ben nota Jerusalem's Lot, cittadina in cui è ambientato il celebre Le notti di Salem (Salem's Lot).

I nuovi episodi racconteranno una storia diversa dalla precedente, la seconda stagione di Castle Rock sarà ispirata a Misery e vedrà l'arrivo nel cast di Tim Robbins, Garret Hedlund, ed Elsie Fisher, con Lizzy Caplan nei panni della folle fan Annie Wilkes.

Castle Rock non è basato su un romanzo di Stephen King in particolare, ma è una serie originale ispirata dal corpus di lavori e dai temi ricorrenti nell'opera kinghiana. Qui trovate la recensione della prima stagione di Castle Rock

Secondo il Greenfield Recorder, la seconda stagione di Castle Rock è in lavorazione nella cittadina di Orange, Massachusetts, e nella vicina Gardner che rappresenterà Jerusalem's Lot. La portavoce di Hulu Yasamin Azarakhsh ha anticipato che i nuovi episodi saranno incentrati sul conflitto tra due cittadine in una escalation di orrore e violenza. La protagonista di Misery Annie Wilkes sarà trattenuta Castle Rock, alimentando l'animosità tra le due cittadine. Tim Robbins sarà il rigattiere Reginald "Pop" Merrill mentre Garrett Hedlund si calerà nei pani di suo nipote, John "Ace" Merrill (entrambi i personaggi sono apparsi nell'opera di King, Pop nel racconto Il fotocane, contenuto nella raccolta Quattro dopo mezzanotte, e Ace nel romanzo Cose preziose). Elsie Fisher sarà la figlia di Annie Wilkes, Joy, preoccupata per la salute mentale della madre.

