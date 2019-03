Castle Rock 2: Tim Robbins nel cast della stagione a tema "Misery'"

Castle Rock 2 arriverà prossimamente su Hulu con gli episodi ispirati a Misery e tra i protagonisti ci saranno Tim Robbins, Lizzy Caplan, Elsie Fisher e Garrett Hedlund.

La serie antologica prodotta da J.J. Abrams e Stephen King proporrà infatti un nuovo approccio alla storia dell'infermiera Annie Wilkes, ruolo affidato all'ex star di Masters of Sex, che arriverà nella città che dà il titolo al progetto televisivo ispirato ai bestseller del maestro del brivido.

Robbins avrà la parte di Reginald "Pop" Merrill, il patriarca della famiglia di criminali conosciuta dai fan di King. L'uomo sta per morire a causa di un cancro e dovrà quindi fare i conti con la sua famiglia. Hedlund sarà John "Ace" Merrill, il leggendario bullo che sta per prendere il controllo degli affari dello zio e mettere a rischio una fragile pace esistente in città. La protagonista di Eighth Grade sarà invece Joy, la figlia teenager di Annie che inizia a mettere in dubbio la sanità mentale della madre.

Matthew Alan interpreterà invece Chris Merrill, il nipote di Pop e fratello di Ace che lotta per mantenere la pace tra i Merril e la comunità somala di Jerusalem's Lot.

Nel cast ci saranno poi Yusra Warsama che sarà la dottoressa Nadia Omar, laureata a Harvard e direttrice di un ospedale rurale nel Lotto di Gerusalemme. La mente scientifica e razionale della donna verrà messa alla prova.

Barkhad Abdi si calerà nei panni di Abdi Omar, il duro fratello maggiore di Nadia che guida i tentativi di costruire un centro destinato alla comunità somala in grado di rafforzare il legame della sua gente con il Maine.

Pera ora la produzione di Castle Rock non ha parlato del possibile ritorno di alcuni membri del cast della prima stagione e gli showrunner Dustin Thomason e Sam Shaw hanno sempre parlato di un ciclo di episodi completamente dedicati a una storia nuova e indipendente, pur avendo dei punti in comune con quanto raccontato in precedenza.