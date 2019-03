Captain Marvel: è Wonder Woman l'eroina preferita di Brie Larson!

Francesco Bellu

Captain Marvel, ovvero Brie Larson, da piccola aveva una vera e propria venerazione per Wonder Woman, la super eroina della DC a cui ora dà il volto Gal Gadot nel film stand-alone a lei dedicato, oltre che in Batman v Superman e Justice Leage.

In un'intervista a The Female Lead, sul red carpet di Captain Marvel, a Brie Larson è stato, infatti chiesto qual era il suo eroe preferito dei fumetti e lei senza esitazione ha risposto: "Mi piace un sacco Wonder Woman. Penso sia super cool". C'è da dire che la stima e l'affetto sono reciproci, perché sia la regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, sia Gal Gadot, si sono spese in complimenti verso Brie Larson. La prima ha postato su Twitter un disegno con le due eroine in volo e la frase: "Congratulazioni team Captain Marvel! Non vedo l'ora di vederlo. Tutta la crew di Wonder Woman ti augura un fine settimana grandioso". Il riferimento è ovviamente al botteghino, dove l'ultimo capitolo del MCU ha incassato ben 153 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e solo, appunto, nel primo weekend. Un vero e proprio boom che è stato festeggiato da Gal Gadot con un'affettuosa storia su Instagram. "Sono così felice per te sorella! Congratulazioni!", così ha scritto, taggando la collega.

Ambientato negli anni '90, Captain Marvel ha incassato sino ad ora 455 milioni di dollari in tutto il mondo ed è la prima pellicola Marvel dedicata a un'eroina. Oltre al premio Oscar Brie Larson, fanno parte del cast Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn e Jude Law. Clark Gregg sarà ancora una volta l'agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.