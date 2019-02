Captain Marvel: nel sito web un riferimento al villain Annihilus

La scorsa settimana il sito web dedicato a Captain Marvel è approdato on line, ma uno degli aspetti più interessanti della pagina potrebbe essere passato sotto traccia. La prima parte della URL che conduce alla pagina web di Captain Marvel conterrebbe un riferimento a un classico villain dell'universo Marvel: Annihilus. Perché questo riferimento nella URL visto che Annihilus non è presente nel film?

https://i.annihil.us/u/prod/marvel/movies/captain-marvel/#multimedia

Annihilus è apparso per la prima volta in Fantastic Four Annual #6 quando Reed Richards, Johnny Storm e Ben Grimm si avventurano nella Negative Zone in cerca di un elemento che gli permetta di salvare la vita di Sue Storm e del figlio che porta in grembo. Annihilus è la guida della Negative Zone e vede l'intrusione dei Fantastici Quattro nel suo regno come una minaccia, così lancia l'assalto contro di loro, ma viene tenuto a bada dal team.

Da questo in poi il villain insettoide è divenuto uno dei nemici più frequenti dei Fantastici Quattro e di molti altri eroi. In Annihilation, Annihilus arriva a distruggere il pianeta Xandar e la maggior parte della Nova Corps. Mentre una enorme flotta nota come Annihilation Wave si fa spazio attraverso la galassia, la minaccia per l'universo diviene tale che gli imperi Kree e Skrull sono costretti a entrare in azione per fermare la catastrofe.

L'impatto di Annihilus sui Kree potrebbe spiegare in qualche modo il riferimento contenuto nel sito web di Captain Marvel. Con la messa a punto dell'accordo tra Disney e Fox, si profila il ritorno dei Fantastici Quattro in seno al Marvel Cinematic Universe. In questo senso Captain Marvel rappresenta il futuro dell'MCU visto che è più potente degli altri eroi e contiene la dimensione cosmica. Da quanto risulta finora, è improbabile che la comparsa di Annihilus sul grande schermo sia imminente, ma lui è proprio il tipo di villain che potrebbe giocare un ruolo chiave nell'MCu negli anni a venire.

L'uscita di Captain Marvel nei cinema italiani è prevista a partire dal 6 marzo. Ecco le prime reazioni a Captain Marvel da parte della critica americana.

