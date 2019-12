Captain Marvel: il primo costume di Brie Larson era influenzato da Ronan l'Accusatore

Il costume di Carol Danvers in Captain Marvel, personaggio interpretato da Brie Larson, è stato influenzato dal look del villain Ronan l'Accusatore.

Il primo costume di Captain Marvel, personaggio incarnato sullo schermo dalla bionda Brie Larson, era influenzato dal look di Ronan l'Accusatore, personaggio apparso nel primo Guardiani della Galassia. L'aspetto di Carol Danvers avrebbe potuto essere assai diverso dal risultato che vediamo sullo schermo.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

Captain Marvel si è rivelato un grande successo per Marvel. Il film con protagonista la prima eroina femminile dell'MCU ha catturato l'interesse del pubblico facendo molto discutere, ma a quanto pare il look di Carol Danvers, in una prima fase, era un po' diverso da quello che vediamo oggi.

Carol Danvers, ex pilota dell'aviazione americana, ha perso la memoria. All'inizio del film, è un membro dell'unità militare Kree denominata Starforce e non è consapevole di possedere enormi superpoteri. Una volta che Carol capire di essere controllata dai Kree, che hanno inibito i suoi poteri, rimuove l'impianto che blocca le sue capacità e e combatte quelli che credeva suoi amici. Uno dei principali rivali è Ronan l'Accusatore, già visto in Guardiani della Galassia.

Constantine Sekeris, che ha lavorato con il team di sviluppo visivo di Captain Marvel, ha diffuso uno sketch del primo costume di Carol Danvers svelando come la tuta iniziale fosse ispirata al look di Ronan nella forma, colore e stile di armatura, specialmente sulle spalle. Anche il copricapo ha un'estetica simile ed è molto vicino al cappuccio indossato da Ronan.

Ironicamente, nella prima versione anche Ronan aveva un aspetto ben diverso dal risultato finale, come ha rivelato il Concept Artist di Captain Marvel Ian Joyner mostrando un disegno che non è stato utilizzato in cui vediamo una versione più giovane di Ronan rispetto a Guardiani della Galassia, con un costume diverso.