Captain Marvel ancora primo al box office USA, il film supera i 266 milioni

Captain Marvel conserva il primo posto al boxoffice USA incassando altri 69,3 milioni che portano il film a un totale di oltre 266 milioni. Dopo essersi confermato settima miglior apertura di tutti i tempi sconfiggendo gli haters che avevano provato a boicottare Captain Marvel, Captain Marvel è ora a quota 760 milioni di incassi globali (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel).

Alle spalle del colosso Disney troviamo il debutto di Wonder Park, pellicola d'animazione ambientata in un parco di divertimenti. Il film vede protagonista June, una ragazza piena d'immaginazione che scopre nel bosco un incredibile parco di divertimenti chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland. Wonder Park incassa 16 milioni da 3.838 sale, con una media per sala di 4.169 dollari.

Al terzo posto ecco un altro debutto, il romantico A un metro da te, incentrata su due giovani che si innamorano nonostante non abbiano molto tempo a disposizione per vivere. Nel cast Cole Sprouse, tra i protagonisti della serie Riverdale, e Haley Lu Richardson. La pellicola incassa 13,1 milioni da 2.803 sale, con una media per sala di 4.691 dollari.

Perde tre posizioni Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto che incassa altri 9,3 milioni arrivando a 135,6 milioni complessivi (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trailer - Il mondo nascosto).

Alle sue spalle si piazza la commedia Tyler Perry's a Madea Family Funeral, nuova incursione di Tyler Perry nella saga comica di Madea che incassa altri 8 milioni per un totale di 59 milioni.

