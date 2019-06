Captain Marvel: Carol Danvers sarà il primo personaggio gay dell'MCU?

Marvel non nega la possibilità di un futuro coming out della protagonista Captain Marvel Carol Danvers, sarà lei il primo personaggio gay dell'MCU?

Dopo aver visto Captain Marvel in azione nella pellicola standalone a lei dedicata e in Avengers: Endgame, i fan si chiedono se Carol Danvers sarà il primo personaggio gay dell'MCU.

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno anticipato che Marvel sta per rivelare l'identità gay di un personaggio. C'è chi sostiene che il personaggio in questione farà la sua comparsa in The Eternals, chi vede in Valkyrie la figura in questione e c'è chi invece scommette su Captain Marvel.

Un indizio di questa possibile svolta narrativa è il fatto che finora Carol Danvers non ha vissuto nessuna relazione sentimentale. Kevin Feige ha spiegato il motivo per cui Carol Danvers non si è innamorata di nessuno (almeno per ora), considerando questa svolta narrativa superflua nella presentazione del personaggio, ma nella Fase 4 dell'MCU Carol potrebbe svelare la sua natura intrecciando una relazione con qualcuno del suo stesso sesso.

Ecco come ha commentato l'ipotesi la produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso: "Non sappiamo cosa ci porterà il futuro. Vi ringrazio per il supporto e per il fatto che amiate le nostre storie. Il personaggio di Carol dovrà mostrarci ciò che vuole quando farà ritorno con le sue avventure."

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

Captain Marvel e Wonder Woman: tra rabbia e grazia, due supereroine allo specchio

La Alonso non nega né conferma l'ipotesi di una relazione omosessuale per Carol Danvers, stessa posizione del Captain Marvel Ryan Fleck che, parlando della relazione tra Carol e Maria Rambeau (Lashana Lynch) e di un ipotetico sviluppo romantico, ha spiegato che "nessuno di noi è contrario a questa idea. In questo film non è successo solo per mancanza di spazio".

Il capo di Marvel Kevin Feige ha ribadito che in futuro l'MCU darà una maggior rappresentazione della diversità, e The Eternals dovrebbe contenere il primo eroe gay dell'MCU. Ma il coming out per Captain Marvel potrebbe arrivare proprio in Captain Marvel 2, se il sequel verrà confermato.