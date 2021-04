Captain Marvel 2: la produzione girerà alcune sequenze la prossima settimana

Per l'inizio delle riprese ufficiali di Captain Marvel 2, in cui Brie Larson tornerà nei panni di Carol Denvers, dovremo aspettare almeno fine mese, ma pare che settimana prossima saranno realizzate alcune riprese aeree che il team girerà con un titolo provvisorio.

Il team di Murphy's Multiverse ha riportato la notizia di queste imminenti riprese realizzate dalla seconda unità che lavorerà al film, sottolineando però il fatto che nessun attore di Captain Marvel 2 sarà coinvolto in alcun modo in queste scene. Il titolo provvisorio, secondo questo nuovo report, sarà Goat Rodeo e pare che la seconda unità girerà rigorosamente in esterni per testare lo sviluppo degli effetti visivi.

La protagonista Brie Larson, quindi, dovrà aspettare ancora un po' per tornare sul set ma ultimamente ha raccontato cosa sarà per lei ritornare nei panni di Captain Marvel:

"Sono cambiata così tanto in questi anni, sono cresciuta così tanto e quindi sono davvero entusiasta riguardo a cosa potrò portare a Carol nel sequel di Captain Marvel in relazione a chi sono adesso. Ho visto come tutto il pubblico ha apprezzato Carol vedendola come simbolo soprattutto nelle situazioni di difficoltà. Questo è straordinario e molto potente. Sono molto felice di poter espandere questo suo aspetto di eroina".

Come abbiamo visto nei mesi scorsi, Brie Larson si sta allenando duramente per tornare sul set ed è super carica come una vera eroina Marvel. Attualmente, la data ufficiale di uscita di Captain Marvel 2 è l'11 novembre 2022. Il sequel sarà diretto da Nia DaCosta con una sceneggiatura di Megan McDonnell, sceneggiatrice di WandaVision, e vedrà il ritorno di Carol Danvers/Captain Marvel affiancata da Kamala Khan / Ms interpretata da Iman Vellani, Monica Rambeau di Teyonah Parris e Zawe Ashton in un ruolo attualmente sconosciuto.