Captain Marvel 2: Brie Larson ha costruito una palestra in casa per prepararsi alle riprese

Per ovviare ai problemi legati all'emergenza sanitaria, Brie Larson ha costruito una palestra a casa in vista della preparazione atletica per Captain Marvel 2.

Brie Larson ha mostrato la sua nuova palestra costruita in casa che le servirà per la preparazione fisica per tornare nel ruolo di Carol Danvers in Captain Marvel 2.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

Il premio Oscar Brie Larson tornerà ufficialmente nel ruolo di Carol Danvers, alias Captain Marvel, prima eroina Marvel ad avere una pellicola standalone a lei dedicata nel 2016. Il suo arrivo è stato anticipato nel finale di Avengers: Infinity War in cui si suggerisce che Captain Marvel sia la chiave per sconfiggere Thanos. All'inizio del 2019 è arrivato Captain Marvel, progetto ambientato negli anni '90 che si è concentrato sulla storia delle origini di Carol, svelando come ha ottenuto i suoi poteri e come ha poi deciso di lasciare la Terra per avventurarsi nello spazio.

Al momento non è stata annunciata la data precisa di inizio riprese di Captain Marvel 2, ma a giudicare da quanto mostrato da Brie Larson in un nuovo video sul suo canale YouTube sembra imminente. Nel video, l'attrice rivela infatti di aver fatto costruire una palestra in casa appositamente per allenarsi in vista di Captain Marvel 2:

"Come sapete, Captain Marvel 2 sta arrivando, per me è tempo di darmi da fare".

Visto che la preparazione fisica durerà qualche mese, è probabile che le riprese di Captain Marvel 2 prendano il via in tarda primavera, così da permettere di ultimare il sequel in tempo per l'uscita prevista a novembre 2022.