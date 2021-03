Brie Larson anticipa un nuovo progetto con Tessa Thompson

La star di Captain Marvel Brie Larson ha anticipato l'arrivo di un nuovo progetto insieme alla collega del Marvel Universe, Tessa Thompson, interprete di Valkyrie.

Brie Larson ammicca al nuovo progetto in un tweet in cui ricondivide alcune foto di un incontro che l'ha vista protagonista insieme a Tessa Thompson scrivendo solo "Qualcosa bolle in pentola".

E qualcosa bolle in pentola di casa Marvel, visto l'impegno di Kevin Feige a dare sempre maggior spazio alla diversità con pellicole dedicate a eroine donne o LGBTQ, come nel caso del personaggio di Valkyrie. Sappiamo ormai per certo che Eternals, di Chloe Zhao, conterrà la prima coppia apertamente gay dell'MCU. Nel film, al centro della relazione omosessuale saranno due uomini.

Captain Marvel 2: Brie Larson ha costruito una palestra in casa per prepararsi alle riprese

Da quanto anticipato riguardo Thor: Love and Thunder, dopo la partenza di Thor coi Guardiani della Galassia, sappiamo che Valkyrie diventerà regina di New Asgard e "andrà in cerca della sua regina". Nel film di Taika Waititi si profila, dunque, una nuova relazione omosessuale in vista, ma cosa a che fare tutto questo con Captain Marvel?

Sono molti i fan dell'MCU ad anticipare la possibilità di una futura relazione tra Valkyrie e Carol Danvers. Esisterebbe anche un nome per la coppia, "Valcarol". Anche se i due personaggi non hanno mai avuto uno spazio comune nell'MCU, i fan tifano per la nascita di un nuovo amore. Sarà questo il progetto a cui allude Brie Larson? Oppure si tratta di qualcosa completamente diverso? Lo scopriremo prossimamente.