Captain Marvel 2 includerà Ms. Marvel e adatterà Secret Invasion?

Ms. Marvel e gli Skrulls di Secret Invasion faranno compagnia a Carol Danvers nel sequel Captain Marvel 2, attualmente in fase di sviluppo presso i Marvel Studios?

Il futuro dell'MCU è sempre più incerto e mentre le prossime uscite slittano per via dell'emergenza globale nuovi rumor invadono il web: l'ultimo in ordine di tempo riguarda Captain Marvel 2 che, secondo le nuove anticipazioni, includerà Ms. Marvel e adatterà la storyline di Secret Invasion.

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

A lanciare l'ipotesi è The Direct, secondo le anticipazioni diffuse Ms. Marvel, protagonista di una delle prossime serie tv Marvel, farà la sua comparsa nel sequel delle avventure di Carol Danvers in un ruolo di supporto. Il sequel in preparazione includerà, inoltre, molti altro importanti personaggi dell'MCU e sarà un "mini-Avengers film". Secondo i rumor, i piani dei Marvel Studios prevedono l'adattamento della storyline di Secret Invasion.

Se le ipotesi troveranno conferma, vedremo Caron Danvers fare ritorno sulla Terra per combattere un'invasione di Skrull, dove gli Avengers potrebbero essere rimpiazzati loro malgrado da alieni mutaforma infiltrati che li impersonano.

Naturalmente per il momento non ci sono conferme al riguardo, ma già da tempo si vocifera l'ipotesi di un adattamento di Secret Invasion, magari sotto forma di serie tv per Disney+. Staremo a vedere.