Illuminati sarà il prossimo progetto dei Marvel Studios?

Illuminati potrebbe essere il prossimo progetto dei Marvel Studios, usando la storia per creare un film o una serie tv.

Illuminati potrebbe essere il prossimo progetto dei Marvel Studios prodotto da Kevin Feige, tuttavia le notizie online non rivelano se si stia ipotizzando la realizzazione di un film o serie tv.

Per ora si tratta quindi di un'indiscrezione e bisogna attendere ulteriori conferme o notizie provenienti da fonti vicine allo studio per avere ulteriori dettagli.

Kevin Feige sarebbe il produttore di Marvel's Illuminati, progetto basato sulla serie a fumetti di Brian Michael Bendis e Steve McNiven.

The New Avengers: The Illuminati raccontava infatti la storia di una società segreta composta da alcuni dei personaggi iconici dei fumetti.

I membri erano Iron Man che rappresentava gli Avenger, Mister Fantastic dei Fantastici 4, Namor che rappresentava Atlantis, Black Bolt per gli Inumani, il Professor X che era presente a nome degli X-Men e dei mutanti, e Doctor Strange che rappresentava i mistici della Terra.

Nella società non era invece presente T'Challa: Black Panther rifiutava infatti l'invito a rappresentare Wakanda, anticipando che tra i membri sarebbe presto nata qualche tensione potenzialmente disastrosa per la Terra.

Ogni membro, tra le pagine, ha dovuto divendere in diversi momenti una delle sei Gemme dell'Infinito. Gli Illuminati sono stati coinvolti con le attività degli Skrull, fornendo involontariamente le informazioni necessarie a invadere la Terra senza farsi notare come raccontato in Secret Invasion, e hanno anche inviato Hulk nello spazio, facendolo arrivare sul pianeta Sakaar.