Captain Marvel e gli Skrull: è possibile un film tratto da Secret Invasion?

Possiamo aspettarci un film nel Marvel Cinematic Universe basato su Secret Invasion, celebre storyline dei fumetti incentrata sugli Skrull? È una domanda che i fan si sono fatti per due anni, da quando è stato annunciato che i famigerati alieni verdi, capaci di assumere le sembianze di chiunque, sarebbero apparsi in Captain Marvel.

L'ipotesi fu rafforzata dal fatto che Captain Marvel sia ambientato nel 1995, circa quindici anni prima dell'inizio della Fase Uno del franchise, il che faciliterebbe un adattamento del crossover fumettistico pubblicato nel 2008: la storia in questione contiene infatti la rivelazione che diversi eroi della Casa delle Idee erano in realtà, per anni, Skrull sotto mentite spoglie, in vista di un'invasione vera e propria. Attenzione, seguono spoiler del nuovo film!

All'inizio Captain Marvel suggerisce che gli Skrull siano perfidi quanto la loro controparte cartacea, quando questi si recano sulla Terra nel tentativo di reperire un motore per i viaggi nell'iperspazio che gli consentirà di invadere un numero maggiore di pianeti. Invece scopriamo che le creature verdi, dopo essere state quasi annientate dai Kree, sono semplicemente in cerca di una nuova casa, in un posto che le forze armate della Suprema Intelligenza non potranno raggiungere.

Alla luce di questa rivelazione, e del fatto che Carol Danvers al termine del film (a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel) aiuti gli Skrull a cercare un nuovo pianeta su cui vivere, sono sorti dei legittimi dubbi sulla possibilità di vedere l'invasione al cinema, ma il produttore Kevin Feige non esclude nulla: "Proprio come per gli umani, che non sono né tutti buoni né tutti cattivi, credo che anche per gli Skrull esistano diverse sfumature sul piano morale. Date le loro capacità, la tentazione può essere forte. È divertente aver introdotto il concetto, e poter vedere come si evolverà." Considerando che tra la prima avventura di Carol e la sua apparizione in Avengers: Endgame passano più di due decenni, ci sono varie possibilità per porre le basi per un ritorno degli Skrull in versione più cattiva. Forse ne sapremo di più tra qualche mese, quando arriveranno i primi annunci ufficiali sulla Fase Quattro.