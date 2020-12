Captain Marvel 2: Ms. Marvel e Monica Rambeau confermate per il sequel Marvel

I fan della Marvel sono pronti per l'introduzione di due nuovi personaggi in Captain Marvel 2, ovvero Ms. Marvel e Monica Rambeau, interpretate da Iman Vellani e Teyonah Parris, che saranno al fianco della protagonista Brie Larson.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

Durante il Disney Investor Day, tenutosi il 10 dicembre, i Marvel Studios hanno confermato che nel sequel Captain Marvel 2 ci saranno sia l'eroina adolescente Ms. Marvel che Monica Rambeau. Entrambi i personaggi faranno il loro debutto in due serie targate Disney+, dimostrazione del fatto che tutto l'universo Marvel è costantemente collegato.

Infatti, Ms. Marvel farà la sua prima apparizione nella serie tv omonima, le cui riprese sono iniziate proprio poche settimane fa. Protagonista è appunto Ms. Marvel, alias Kamala Khan, una sedicenne che ama i supereroi e scrive fan fiction su di loro che diventa una supereroina acquisendo il potere della super elasticità. Come i fan che la seguono dai fumetti sanno bene, Kamala è una fan sfegatata di Carol Denvers, ecco perché farà il suo ingresso proprio al suo fianco nel sequel di Captain Marvel.

Monica Rambeau, invece, è interpretata da Teyonah Parris e il personaggio è già stato introdotto per la prima volta nel primo Captain Marvel, in cui veniva interpretata nella sua versione giovane da Akira Akbar. Monica è una supereroina galattica, con poteri simili a quelli di Captain Marvel ma in più possiede la capacità del teletrasporto.

Ora i fan potranno vederla nella sua versione adulta in WandaVision, come svelato dal trailer della serie Disney+, e poi tornare al fianco di Carol Danvers. Per dettagli più precisi dovremmo aspettare ancora un po', ma non vediamo l'ora di saperne di più.