WandaVision: nuovo trailer e poster per la serie Marvel in arrivo su Disney+

Marvel ha condiviso online un nuovo trailer e un poster inedito di WandaVision, la serie in arrivo su Disney+ a gennaio.

WandaVision debutterà il 15 gennaio su Disney+ e online sono stati condivisi un poster inedito e un nuovo trailer.

Il filmato mostra la "strana coppia" alle prese con dei cambiamenti inaspettati nella loro vita da coniugi, spostandosi nel tempo e nello spazio.

WandaVision ha come protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare.

Alla regia Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer è capo sceneggiatrice. Le riprese dello show sono iniziate lo scorso novembre ad Atlanta, presso i Pinewood Studios.

Gli eventi raccontati saranno legati ad Avengers: Endgame, come gli altri show prodotti per la piattaforma, anche se la serie viene descritta come una comedy.

Il progetto - che potrete vedere in streaming su Disney+ - è strettamente legato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness e potrebbe gettare le basi per l'arrivo degli Young Avengers, di Captain Marvel 2 e della tanto discussa serie tv su Secret Invasion.