Disney+: circa 20 nuove serie originali Marvel e Star Wars in arrivo nei prossimi anni

Disney+ nei prossimi anni potrà contare sulla presenza di circa 10 nuove serie Marvel, 10 ambientate nel mondo di Star Wars, e circa 15 progetti live-action, animati e Pixar.

Gli show originali prodotti si aggiungeranno al già ampio catalogo a disposizione degli utenti e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli relativi ai progetti in fase di sviluppo.

Kareem Daniel, a capo di The Walt Disney Company, ha dichiarato nella presentazione dei progetti dello studio: "Con queste serie originali Disney+, oltre alle uscite nei cinema e ai titoli in catalogo, aggiungeremo qualcosa di nuovo al servizio ogni settimana".

Tra le prossime serie ambientate nell'universo di Guerre Stellari ci saranno sicuramente quella dedicata alla storia di Cassian Andor, ideata come prequel di Rogue One, il progetto con al centro Obi-Wan Kenobi con star Ewan McGregor e una serie al femminile creata da Leslye Headland.

Per quanto riguarda i progetti Marvel, invece, non ci sono attualmente novità per quanto riguarda i titoli in fase di sviluppo, anche se potrebbero emergere nelle prossime ore nuovi dettagli sul lavoro legato agli adattamenti dei fumetti.