Captain America: New World Order, Xosha Roquemore nel cast del nuovo film Marvel

Captain America: New World Order ha dato moltissimo da pensare ai fan Marvel, tant'è che negli scorsi mesi parecchie speculazioni hanno preso il volo sul web, ipotizzando sui personaggi e il cast del film. Ora conosciamo il nome di una new entry confermata in esclusiva da Deadline: Xosha Roquemore.

L'attrice Xosha Roquemore si è ufficialmente unita al cast di Captain America: New World Order al fianco di Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly e Shira Haas. Il sito ha inoltre riportato che probabilmente Roquemore giocherà un ruolo chiave all'interno della pellicola, anche se per adesso non conosciamo ancora tutti i dettagli.

Diretto da Julius Onah insieme a Malcolm Spellman, Captain America: New World Order debutterà nei cinema dal 4 maggio 2024 e svilupperà la storia della supereroina israeliana Sabra (Shira Haas), con il ritorno di Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley e Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon.