Captain America: Il primo vendicatore, Chris Evans indossò dei piedi finti durante le riprese

Durante le riprese di Captain America: Il primo vendicatore, Chris Evans indossò dei piedi finti per girare una scena particolare, ambientata tra le strade di New York.

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Quest'anno, più esattamente nel mese di luglio, ricorrerà il decimo anniversario di Captain America: il primo vendicatore. Il film diretto da Joe Johnston, uscito nel 2011, ha segnato l'esordio da solita sul grande schermo del supereroe Marvel interpretato da Chris Evans ed ha permesso al pubblico di conoscere le origini del personaggio. Tra le scene più celebri del lungometraggio rientra senza dubbio quella in cui il Dr. Abraham Erskine (Stanley Tucci) inietta il suo siero sperimentale a Steve Rogers, potenziandolo biologicamente e rendendolo più forte e più veloce. Quasi subito dopo l'iniezione, però, un agente dell'HYDRA irrompe nel laboratorio e assassina Erskine e Rogers si sposta nelle trafficate strade New York e si ritrova costretto a correre scalzo sull'asfalto (le scarpe le aveva rimosse per sottoporsi alla procedura in laboratorio).

Chris Evans con i piedi finti sul set di Captain America: Il primo vendicatore

Durante le riprese, però, Joe Johnston non voleva costringere Chris Evans a correre realmente scalzo sulla strada ed ecco allora perché la squadra dei costumisti inventò un paio di scarpe che a prima vista sembrano effettivamente dei piedi umani, come testimonia il materiale fotografico condiviso dal Daily Mail. Questo escamotage ha permesso ad Evans di girare la scena in comodità, senza rischiare quindi di rovinarsi i piedi durante la corsa.

L'attore è risultato sin da subito molto credibile nel ruolo di Captain America ed il film sulle origini dell'eroe ha raccolto ampi consensi da parte della critica, registrando l'80% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Per quanto riguarda il botteghino globale, il film ha incassato oltre 370 milioni di dollari. Negli anni a seguire sono stati realizzati due sequel, Captain America: The Winter Soldier del 2014 e Captain America: Civil War del 2016, ed il supereroe di Evans è divenuto uno dei pilastri del Marvel Cinematic Universe.