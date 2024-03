Marvel: su Amazon il set LEGO che riproduce l'iconico scudo di Captain America è sceso di prezzo

L'immenso universo narrativo plasmato da Marvel innanzitutto nell'ambito fumetti (e adesso anche al cinema) si nutre da sempre di miti, leggende e personaggi suggestivi e carismatici, in grado di rapire i cuori degli appassionati, legandoli a un immaginario narrativo che negli anni ha saputo sempre reinventarsi e confermare la propria voce. Sono le storie e alcuni elementi irrinunciabili, pure nell'estetica, a parlare prima di tutto il resto. Un approccio del genere, ovviamente, ha portato alla genesi di immaginari iconici, ma anche di armi che hanno lasciato un segno difficile da cancellare o dimenticare, come quella di Captain America, per esempio. Il suo irrinunciabile scudo si è rivelato, nella semplicità che lo contraddistingue, un vero e proprio simbolo immortale, quasi un lascito cross-generazionale capace di ammaliare anche a distanza di anni dalla sua stessa genesi.

Per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il set LEGO che ricostruisce lo scudo di Captain America in leggera offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovarlo a 194,38€, con uno sconto del 7% sul prezzo consigliato (209,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione aggiuntiva sul prodotto da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO per gli appassionati Marvel

Il set LEGO Marvel dello scudo di Captain America in questione viene così introdotto nella sezione "informazioni su questo articolo": "Con il set per adulti LEGO Marvel Scudo di Captain America da 3.128 pezzi, i fan dell'universo Marvel Avengers possono costruire un pezzo di storia dei fumetti e l'emblema definitivo del bene contro il male. Il kit presenta l'iconico scudo rosso, bianco e blu di Captain America, con una stella sporgente al centro, un supporto con targhetta su cui appoggiarlo, e una minifigure di Captain con il suo scudo e il martello di Thor".

Se anche voi siete fan Marvel o di Captain America, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo su Amazon. Pur trattandosi di uno sconto minimo, stiamo comunque parlando di un set LEGO curato.