Captain America: Civil War stasera su Rai2!

Il venerdì è sempre targato Marvel grazie a Captain America: Civil War che andrà in onda stasera su Rai2 alle 21:20, quinto appuntamento di un ciclo che il secondo canale RAI sta dedicando ai supereroi più amati dal pubblico.

La trama di Captain America: Civil War ruota intorno alle delicatissime conseguenze che le gesta degli Avengers possono avere sulla popolazione. La goccia che fa traboccare il vaso è una missione contro dei terroristi in cui alcuni innocenti perdono tragicamente la vita. Questo porterà perciò il governo Usa a ritenere che sia necessario contenere e monitorare le attività dello SHIELD in maniera tale da far si che fatti del genere non accadano più. Si tratta però di una grave limitazione alla capacità di azione dei vari Vendicatori e non tutti sono disposti ad accettare questo sistema di vigilanza. Si formano così due schieramenti: uno che lo condivide, con in testa Tony Stark, un'altro che rifiuta di collaborare che fa quadrato intorno a Captain America. Si scatenerà una lotta senza esclusione di colpi.

Alla base del film c'è una miniserie a fumetti, Civil War, uscita in sette numeri tra il 2006 e il 2007, ideata da Mark Millar e disegnata da Steve McNiven. Fu un successo clamoroso anche per via di alcuni plot twist che rivoluzionarono in modo sensibile il mondo Marvel. Tutto ruota sull'assunto che i supereroi siano potenzialmente dannosi per la società e pertanto è necessario porgli un freno. Un tema già presente in un altro albo epocale: Watchmen di Alan Moore, il quale fu il primo a interrogarsi da un punto di vista etico sul senso delle azioni di questi personaggi con poteri sovraumani, tanto essere un punto cardine della storia del fumetto in senso lato.

Captain America: Civil War - il Team Cap pronto al duello

Civil War della Marvel percorre perciò una tematica non nuova, ma lo fa in maniera del tutto differente. La versione della Marvel Cinematic Universe si discosta ulteriormente dal medium originale, ricollegandosi narrativamente a Captain America: The Winter soldier e Avengers: Age of Ultron e segna il debutto di due nuovi personaggi: Black Panther e Spider-Man. Distribuito il 4 maggio 2016 in Italia e il 6 maggio negli Stati Uniti, il film è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, incassando più di 1,1 miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando così il maggiore incasso del 2016 e il 20mo maggiore incasso della storia del cinema.