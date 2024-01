Captain America: i figli di Peggy Carter sono di Steve Rogers? Hayley Atwell commenta le teorie dei fan

In Captain America: Civil War veniva rivelato che Peggy Carter era andata avanti con la sua vita e aveva avuto dei figli. Alcuni fan pensano che quei figli siano proprio di Steve Rogers e Hayley Atwell ha detto la sua in merito a questa teoria.

A seconda della versione delle regole del viaggio nel tempo che viene applicata, è possibile sostenere che Steve Rogers sia stato il padre di questi bambini dopo aver viaggiato indietro nel tempo in seguito agli eventi di Avengers: Endgame per trascorrere la sua vita con Peggy Carter.

In un'intervista, Atwell ha parlato di diversi momenti e storyline in cui il suo personaggio di Peggy Carter è stato coinvolto da Captain America: il primo vendicatore fino alla più recente seconda stagione di What/If.

Quando le è stato chiesto di queste teorie, la Atwell ha riconosciuto il peso che la sua risposta avrebbe avuto e ha cercato di dare una risposta ponderata senza prendere alcuna decisione ufficiale. "Mi sento come se dovessi dire: 'È qualsiasi cosa tu voglia che sia'", ha detto Atwell, all'inizio.

Ma poi ha aggiunto: "Penso che molti fan sperino sia così... Ecco la mia risposta: spero che un giorno lo scopriremo davvero. Mi piacerebbe che il pubblico non venisse lasciato in sospeso, ma che tutte le domande venissero risolte in modo davvero soddisfacente, perché credo che il pubblico se lo meriti. E penso anche che sarebbe davvero divertente elaborare la versione migliore di ciò che sarebbe e quella più emozionante".

Pensando ai potenziali figli di Steve Rogers e Peggy Carter, Atwell ha immaginato chi sarebbero diventati da grandi. "Sarebbero degli avventurieri o dei nerd tecnologici totali che dicono: 'Voi due siete fastidiosi'. Mi ribellerò e farò qualcosa di completamente diverso'".