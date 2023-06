Captain America: Civil War: l’edizione 4K Ultra-HD+Blu-Ray è a un prezzo stracciato su Amazon

Su Amazon è disponibile in offerta la versione 4K Ultra-HD+Blu-Ray di Captain America: Civil War; pronti a recuperare un film chiave dell'MCU in questo formato imperdibile?

La versione 4K Ultra-HD+Blu-Ray di Captain America: Civil War è in offerta su Amazon. Recuperate anche voi l'edizione home video di un film che ha letteralmente cambiato le sorti narrative dell'MCU, disponibile in uno dei formati video/audio migliori di sempre. Sul sito lo trovate a 15.99€, scontato del 13% dal prezzo base. Se interessati ad acquistarlo passate dal box di seguito.

Captain America: Civil War 4K Ultra-HD+Blu-Ray vi offrirà uno dei film più importanti dell'MCU nel formato migliore sul mercato. Scegliete la versione che preferite per la visione e accompagnatela con i contenuti speciali imperdibili e perfetti per approfondire ulteriormente la pellicola.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: l'incredibile action figure di Miles Morales è scontatissima su Amazon

Diretto dai fratelli Russo, Captain America: Civil War rappresenta il primo vero e proprio punto di rottura nell'universo cinematografico Marvel, mettendo in campo le forze preminenti di quel periodo e presentando anche volti nuovi che in seguito faranno la storia dei film. Trovare questa versione con un prezzo così basso non è cosa da tutti i giorni.