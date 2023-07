Captain America: Civil War, perché Steve Rogers non ha detto a Tony Stark che Bucky ha ucciso i suoi genitori

L'epico scontro tra Iron Man e Captain America, che ha dato inizio alla Fase 3 dell'MCU, torna in tv: ecco perché Steve Rogers non ha detto a Tony Stark che Il Soldato d'Inverno era il responsabile della morte dei suoi genitori.

La Fase 3 dell'MCU si è aperta nel 2016 con Captain America: Civil War, che ha visto contrapporsi due dei più importanti Vendicatori, Tony Stark e Steve Rogers, rispettivamente Iron Man e Capitan America. Se inizialmente la scintilla che ha fatto incrinare i rapporti tra i due è stata quella dei controversi Accordi di Sokovia, ben presto lo scontro si è spostato su un piano più personale. Capitan America, infatti, era a conoscenza che Bucky Barnes, alias Il Soldato d'Inverno, aveva ucciso i genitori di Tony Stark: perché non lo ha mai detto all'Avenger?

Captain America: Civil War: l'asso nella manica del Barone Zemo

All'inizio di Captain America: Civil War vediamo i due Avengers di spicco appoggiare posizioni diametralmente opposte riguardo gli Accordi di Sokovia stipulati dalle Nazioni Unite. Questi prevedono, infatti, che a decidere l'intervento o meno del gruppo di eroi sia un ente governativo internazionale e mentre Tony Stark (Robert Downey Jr.), dopo l'esperienza di Ultron, è d'accordo ad avere una supervisione esterna, Steve Rogers (Chris Evans) è convinto che gli Avengers debbano essere totalmente liberi da legami con il governo. A mettersi in mezzo è anche Il Soldato d'Inverno Bucky Barnes (Sebastian Stan), pilotato dal Barone Zemo (Daniel Brül).

Avengers 4 riproporrà la sequenza d'apertura di Captain America: Civil War?

La faida con Capitan America sembra concludersi quando Iron Man scopre le azioni e gli intenti di Zemo, ma quest'ultimo ha un asso nella manica che incrinerà per sempre i rapporti tra i due Vendicatori. Mostra, infatti, un filmato del 1991 a Tony Stark che conferma che a uccidere i suoi genitori fu Il Soldato d'Inverno. Steve Rogers ammette di essere sempre stato a conoscenza delle azioni di Bucky e quest'ultima rivelazione è la goccia che fa traboccare il vaso per Tony Stark, che si sente tradito e ingannato dall' (ex) amico.

Perché Capitan America non ha mai detto ad Iron Man la verità?

Sappiamo quali nobili intenzioni guidino da sempre Steve Rogers, la sua integrità e onestà. Perché allora non ha mai confessato a Tony Stark di sapere che l'omicidio dei suoi genitori era opera di Bucky nei panni del Soldato d'Inverno? La spiegazione più probabile, quella più nello stile di Capitan America, è che abbia taciuto per proteggere entrambi i suoi amici.

Anthony Mackie spiega la differenza tra il suo Captain America e quello di Chris Evans

Bucky, infatti, era suo amico da molto prima che Rogers diventasse Capitan America e quest'ultimo sa perfettamente che Bucky non controllava le sue azioni nel periodo in cui era Il Soldato d'Inverno. Sa anche che per due anni ha vissuto in clandestinità proprio per dimenticare o tentare di superare il suo passato. Forse è proprio per non far rivivere quel periodo a Bucky che Rogers ha omesso una cosa così importante a Tony Stark, che avrebbe comunque colpito nel profondo lo stesso Iron Man.