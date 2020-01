Captain America: Civil War, Robert Downey Jr. ha rischiato di non apparire nel film

Robert Downey Jr. ha rischiato di non apparire nei panni di Iron Man in Captain America: Civil War, ma che ne sarebbe stato del cinecomic Marvel?

Apprendiamo che Robert Downey Jr. ha rischiato di non apparire nel ruolo di Iron Man in Captain America: Civil War. Il cinecomic seminale, che racconta la rottura tra Avengers e lo scontro tra Iron Man e Captain America, avrebbe potuto essere molto diverso visto che Robert Downey Jr. ha rischiato di non tornare a interpretare Tony Stark.

Captain America: Civil War - Robert Downey Jr. e Chris Evans in un momento del film

A rivelare la notizia è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige nel corso di un Q&A con i fan presso la New York Film Academy. Ecco le sue parole:

"Non avevamo un accordo con Robert Downey Jr. Così 'Sarà fantastico con Downey! Si tratta di Cap versus Iron Man' è diventato 'Non so chi ci sarà, potrebbe non essere Downey.' Ok, sarà Cap versus chi?"

Per fortuna il rischio è rientrato e l'accordo con Robert Downey Jr. ha permesso di andare avanti secondo programma. La rivelazione che è stato il Soldato d'Inverno a uccidere la famiglia di Tony Stark, altrimenti, non avrebbe avuto alcun impatto sullo sviluppo futuro degli eventi dell'MCU.

