Marvel: il set LEGO della Battaglia di Captain America: Civil War è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente possibile trovare il set LEGO Marvel della Battaglia Captain di America: Civil War in sconto.

Il set LEGO Marvel della Battaglia Captain America: Civil War è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 79,99€ con uno sconto del 18% sul Prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (97,50€), e del 20% sul prezzo consigliato indicato (99,99€). I dettagli relativi al set in questione in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Marvel della Battaglia Captain America: Civil War indicato è venduto e spedito da Amazon. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

La battaglia iconica di Captain America: Civil War prende vita con LEGO Marvel

Il set LEGO Marvel della Battaglia di Captain America: Civil War porta l'epicità dell'universo Marvel, in un'esperienza di costruzione e gioco alla portata di tutti. Con dettagli fedeli al celebre scontro all'aeroporto visto nel film, questo set diventa un vero e proprio invito a rivivere uno dei momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe attraverso la creatività e l'immaginazione.

Con un totale di 8 minifigure - tra cui Captain America, Iron Man, Spider-Man, Black Widow e Black Panther - e un action figure snodabile di Ant-Man, questo set consente agli appassionati di toccare con mano un momento chiave. Completo di un Quinjet costruibile con cabina apribile e ali pieghevoli, oltre a elementi interattivi come un barile 'esplosivo', questo set cattura l'essenza dello scontro epico.