Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Peggy Carter tornano insieme tra nuove teorie sul Multiverso

Un nuovo rumor su Avengers: Doomsday suggerisce che Steve Rogers e Peggy Carter abbiano costruito una vita insieme nel passato, con possibili figli e conseguenze inaspettate per l'equilibrio del Multiverso.

Il futuro del Multiverso Marvel potrebbe cambiare radicalmente con Avengers: Doomsday. Secondo le ultime indiscrezioni, Chris Evans sarebbe pronto a riprendere i panni di Steve Rogers, accanto a Hayley Atwell nel ruolo di Peggy Carter. Da tempo circolano voci sul ritorno dell'ex Capitan America, ma le immagini e gli scoop più recenti sembrano delineare un ruolo molto più complesso del previsto, con possibili collegamenti diretti alla scelta compiuta dall'eroe alla fine di Avengers: Endgame.

Le conseguenze della scelta di Steve in Endgame

Nel film del 2019, Steve Rogers viaggia indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito ai rispettivi momenti storici. In quell'occasione, decide di fermarsi e vivere finalmente la vita che gli era stata negata, sposando Peggy Carter. Una decisione romantica, ma che avrebbe potuto causare conseguenze devastanti: creare una linea temporale ramificata e mettere a rischio l'intero Multiverso. Secondo i rumor, proprio questa scelta lo porrebbe ora nel mirino del Dottor Destino, deciso a "salvare" la realtà anche a costo di eliminarlo.

Chris Evans e Hayley Atwell in una scena di Captain America: il primo vendicatore

Fonti vicine alla produzione sostengono che sia stata girata una scena con Steve, Peggy e Loki in una remota fattoria, ambientata nel passato. L'interazione con il Dio dell'Inganno potrebbe rivelare nuovi dettagli sul funzionamento delle linee temporali e sul mancato intervento della TVA, che molti fan si chiedono ancora come abbia potuto ignorare l'anomalia.

Steve e Peggy potrebbero avere dei figli?

Il rumor più sorprendente riguarda la possibilità che Steve e Peggy abbiano avuto dei figli durante la loro vita insieme. Alcune foto dal set, ambientate in un contesto vintage, sembrano suggerire una dimensione familiare per l'ex Capitan America, aprendo scenari del tutto inediti. Se confermato, questo particolare aumenterebbe la posta in gioco: Steve non sarebbe soltanto un eroe da sacrificare per il Multiverso, ma anche un padre con una nuova famiglia da difendere.

Secondo quanto trapelato, il Dottor Destino vedrebbe nell'eliminazione di Steve Rogers un modo per preservare il Multiverso da una possibile incursione. Una scelta narrativa che solleverebbe questioni etiche profonde: è giusto sacrificare un singolo uomo - anche se un eroe - per salvare l'intero universo? Questo conflitto promette di essere uno dei punti chiave del film, spingendo i fan a interrogarsi sulle reali conseguenze delle scelte fatte dagli Avengers.

Il ritorno di Capitan America e il futuro del franchise

Nonostante in Endgame Rogers appaia invecchiato e si pensi che sia morto, nulla è mai stato confermato ufficialmente. La sua eventuale presenza in Doomsday potrebbe quindi aprire nuove sottotrame e chiarire il destino del personaggio. Al momento, la Marvel non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e all'evento D23 non sono emersi aggiornamenti concreti.

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Avengers: Doomsday riunisce un cast corale: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Paul Rudd, Robert Downey Jr. e molti altri volti noti, insieme a new entry come Florence Pugh, David Harbour e Wyatt Russell. Alla regia ci sono i fratelli Russo, affiancati da Stephen McFeely e Michael Waldron alla sceneggiatura. Uscirà il 18 dicembre 2026, seguito da Avengers: Secret Wars previsto per dicembre 2027.