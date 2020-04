Captain America: Civil War, Chris Evans si è slogato una spalla girando la scena dell'elicottero

Durante le riprese di Captain America: Civil War l'incauto Chris Evans si è slogato una spalla girando la scena dell'elicottero perché, evidentemente, un conto è tentare di non far decollare un elicottero quando sei un supereroe, quando invece sei semplicemente un attore che interpreta un supereroe la cosa è ben diversa. Evans l'ha scoperto dolorosamente, nel peggiore dei modi, durante le riprese del celebre film della Marvel.

"Mi sono davvero fatto male al braccio girando quella scena", disse Evans alla giornalista di Made in Hollywood Kylie Erica Mar. "È un problema, il dolore non è ancora andato via. L'anno scorso non mi sono nemmeno allenato per circa cinque o sei mesi. Tutti dicevano: prenditi del tempo libero, starai bene, ma sembra non voler andarsene."

È successo durante una sequenza in cui Capitan America cerca di impedire a un elicottero di decollare afferrando l'elicottero con una mano e reggendosi ad un edificio con l'altra. In molti sono rimasti impressionati a proposito dell'aspetto fisico dell'attore, Evans ha dichiarato: "Quelle scene di solito si girano all'inizio delle riprese perché indossando il costume si suda molto, si perdono molti chili e i risultati dell'allenamento tendono a scomparire verso la fine delle riprese."

Detto questo non fatevi un'idea sbagliata: Evans adora tutto ciò che riguarda Captain America. Ha indossato per la prima volta lo scudo e la tuta americana in "Captain America: il primo vendicatore" nel 2011 ed è apparso in altri tre film prima di Captain America: Civil War. Sebbene inizialmente fosse molto nervoso a riguardo, interpretare il ruolo adesso per l'attore è totalmente naturale: "è una delle migliori decisioni che abbia mai preso".