Captain America: Brave New World, Tim Blake Nelson anticipa la trasformazione nel Leader

Durante la promozione del suo nuovo film, Tim Blake Nelson è stato incalzato dai giornalisti circa il suo ritorno ai Marvel Studios nel prossimo Captain America: Brave New World, dove probabilmente lo vedremo tramutarsi nel Leader.

Nelson ha interpretato il personaggio di Samuel Stern per la prima volta nel 2008 ne L'incredibile Hulk, con la scena finale della pellicola che lasciava presagire una trasformazione nell'iconico cattivo dei fumetti. Da allora non si è più visto, anche se in un fumetto collegato si è scoperto che era stato preso in custodia dallo S.H.I.E.L.D. da Vedova Nera.

L'arrivo del Leader

Ci si aspetta che sia lui il grande villain di Captain America: Brave New World e l'attore ha confermato nell'intervista che sfoggerà quello che sembra essere un look molto simile a quello del Leader nei fumetti Marvel.

"Sono molto emozionato. Mi sono divertito molto a girarlo", ha affermato Nelson. "E [ho] lavorato con il team Marvel e con questo meraviglioso truccatore di nome David Atherton con cui ho collaborato in una dozzina di film ormai. Penso che il pubblico sarà molto entusiasta dall'aspetto di questo tizio. E anche per quello che ha da dire e per quello che fa", ha scherzato. "Tutto per merito del fantastico team della Marvel".

Captain America: Brave New World, ecco perché Sam Wilson è sparito dopo Falcon and the Winter Soldier

La Serpent Society cancellata dal film?

Secondo lo scooper Daniel Richtman, le riprese aggiuntive di Brave New World dovrebbero svolgersi da maggio ad agosto, un periodo di tempo consistente, e si dice che le scene riservate alla Serpent Society (la Società dei Serpenti) fossero destinate a un'importante nucleo d'azione nel primo atto della storia, simile allo scontro di Steve Rogers e Vedova Nera con Batroc in Captain America: The Winter Soldier. Anche il nuovo Falcon e Isiah Badley avrebbero preso parte alla sequenza.

Ebbene, le riprese aggiuntive eliminerebbero tutti i riferimenti all'organizzazione supercriminale.