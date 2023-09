Captain America: Brave New World, ecco perché Sam Wilson è sparito dopo Falcon and the Winter Soldier

Nuove indiscrezioni sul perchè Sam Wilson, a tutti gli effetti il nuovo Captain America, sia sparito dopo gli eventi della serie Falcon and the Winter Soldier.

Mentre cresce l'attesa attorno al primo trailer di Captain America: Brave New World, i fan dell'MCU si sono chiesti quale sia stato il destino di Sam Wilson, a tutti gli effetti il nuovo Captain America, dopo gli eventi di Falcon and the Winter Soldier. La risposta verrà affrontata all'interno del film, ma un'anticipazione è arrivata dallo scooper @CanWeGetToast.

"Per farla breve, è stato messo in panchina. Il Presidente Ross lo ha messo in panchina. Pensa che quella di Sam come Captain America debba essere soltanto una manovra pubblicitaria, mentre Sam vuole essere sul campo e lottare per il Paese. E questa sarà soltanto la punta dell'iceberg che farà scatenare il loro conflitto".

A vestire i panni del generale Thaddeus Ross, che in questo caso sarà anche il Presidente degli USA, ci penserà nientemeno che Harrison Ford, al suo debutto assoluto all'interno dell'MCU.

Captain America 4, perchè il titolo è cambiato?

In passato si erano diffuse voci attorno al cambio di titolo per motivazioni politiche dal momento che New World Order richiamava ben altro, ma Anthony Mackie ha commentato in maniera differente.

"Non ne ho la più pallida idea" avrebbe risposto Anthony Mackie quando gli è stato chiesto da Inverse il motivo di tale modifica, come riporta anche Screen Rant"Mi hanno detto 'Cambiamo il titolo' e io 'Ok, facciamolo'. E questo è quanto".

Le riprese si sono concluse a luglio, prima dello sciopero, e al momento l'uscita del film rimane fissata al 26 luglio 2024.