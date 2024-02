Captain America: Brave New World, la Società dei Serpenti completamente cancellata nei reshoots?

Come sappiamo, Captain America: Brave New World è tra i film dei Marvel Studios posticipati al 2025. Questo a causa dei ritardi causati dagli scioperi e dalla volontà della stessa Marvel di prendersi il tempo necessario a supervisionare tutto con attenzione.

Nel corso di quest'anno, però, saranno protagoniste le varie riprese aggiuntive di ogni film e stando a quanto trapelato nelle ultime ore, un importante segmento della trama del film con Anthony Mackie sarebbe stato eliminato del tutto in vista dei reshoots.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, le riprese aggiuntive dovrebbero svolgersi da maggio ad agosto, un periodo di tempo consistente e si dice che le scene riservate alla Serpent Society (la Società dei Serpenti) fossero destinate a un'importante nucleo d'azione nel primo atto di Captain America: Brave New World, simile allo scontro di Steve Rogers e Vedova Nera con Batroc in Captain America: The Winter Soldier. Anche il nuovo Falcon e Isiah Badley avrebbero preso parte alla sequenza.

Ebbene, le riprese aggiuntive eliminerebbero tutti i riferimenti all'organizzazione supercriminale, di cui ora ripercorriamo la storia.

Cos'è la Società dei Serpenti?

La Società dei Serpenti si è evoluta diverse volte nel corso degli anni e ha anche alcune organizzazioni satellite che utilizzano il nome "Serpente".

Quella che ha dato il via a tutto è stata la Serpent Squad, una piccola squadra guidata dall'avvelenatore malvagio noto come Vipera, che comprendeva i cattivi Eel e Cobra, che ha debuttato in Captain America and the Falcon #163 del 1973. La Serpent Squad ha avuto diverse altre iterazioni, spesso sovrapposte alla Serpent Society stessa.

Successivamente, a partire da Capitan America: Sam Wilson #6, un'altra versione di Viper (il fratello dell'originale) divenne il leader di un altro gruppo legato alla Serpent Society, noto come Serpent Solutions, che operava più come un'azienda di supercriminali che come una banda, e che condivideva la maggior parte dei suoi membri con la Serpent Society classica.

Visto il costume verde che gli abbiamo visto indossare nelle foto del set, Seth Rollins potrebbe interpretare una versione di Viper - l'originale o suo fratello. Se a questo si aggiunge che sia la Serpent Solutions che la Serpent Squad originale hanno una storia con Sam Wilson, sia nel periodo in cui era Falcon che in quello in cui era Captain America, la possibilità che Rollins interpreti una versione di Viper sembra molto probabile.

Avengers: Secret Wars e Captain America Brave New World, gli ultimi spoiler su battaglie finali e nuovi nemici

Poi c'è la vera e propria Serpent Society, che ha debuttato in Captain America #310 del 1985. Questa versione, fondata dal cattivo Sidewinder, operava come un sindacato o una gilda di supercriminali, con i membri che condividevano i profitti dei loro piani e si aiutavano a vicenda a commettere crimini.