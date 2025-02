Captain America: Brave New World stravince al box office italiano con 2,38 milioni

2,3 milioni di incasso per la nuova avventura di Captain America con Anthony Mackie ed Harrison Ford, al secondo posto resiste il mastodontico The Brutalist.

Le star di Captain America: Brave New World si contendono l'affetto del pubblico mentre il film balza in testa al box office italiano del weekend. Il debutto in prima posizione di un cinecomic Marvel non è certo una sorpresa, ma la pessima accoglienza da parte della critica e i pronostici che ventilavano sciagure hanno fatto tremare i polsi ai dirigenti di Disney. Pericolo sventato. La nuova avventura standalone di Captain America, la prima con Sam Wilson al posto di Steve Rogers, totalizza 2,3 milioni di euro raccolti in 474 sale e quasi 300 mila spettatori, il 40 per cento di quelli totali registrati nel fine settimana. Non è un esordio italiano da strapparsi i capelli, ma conferma comunque che l'interesse del grande pubblico nei confronti dei supereroi è tutt'altro che scemato vista la voragine con le altre posizioni inclassifica in termini di incassi.

Adrien Brody e Felicity Jones in una scena di The Brutalist

Stabile in seconda posizione The Brutalist, uno dei favoriti nella corsa agli Oscar, che incassa altri 370.000 euro arrivando a un totale complessivo di 1,2 milioni. Tutto sommato non male per la maestosa pellicola di Brady Corbett della durata di tre ore e mezzo che racconta l'epopea dell'architetto immigrato ungherese László Tóth negli USA. Super cast capitanato da Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones per il film che in Italia si ritaglia una nicchia cinematografica, come rivela la nostra recensione dei The Brutalist.

In discesa l'ex numero uno 10 giorni con i suoi, commedia familiare con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Stavolta la saga dei coniugi Rovelli li conduce fino in Puglia, dove faranno la conoscenza dei consuoceri che gestiscono una masseria in Puglia dove la loro figlia maggiore andrà a vivere insieme al fidanzatino. Altri 321 mila euro euro di incasso portano il film a 4,2 milioni totali.

La struggente storia d'amore We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo, che racconta in maniera non lineare l'appassionata relazione tra Florence Pugh e Andrew Garfield, è stabile al quarto posto. Il film, la cui uscita è stata rinviata a lungo, incassa solo 283.000 euro da 324 sale, per un totale di 939.000 euro, il tutto nonostante la presenza di uno giovani star di primo piano.

Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan

Chiude la top 5 A Complete Unknown, biopic incentrato sull'apparizione del giovane Bob Dylan sulla scena musicale folk americana degli anni '60. La pellicola interpretata dal talentuoso Timothée Chalamet insieme a Monica Barbaro, Elle Fanning ed Edward Norton incassa altri 230.000 euro che la portano a un totale di 3,7 milioni. A contribuire al successo del film ci sono anche le otto nomination agli Oscar, meritatissime secondo la nostra recensione di A Complete Unknown