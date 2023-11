Captain America: Brave New World, emergono nuovi dettagli sul perché Marvel ha ritardato l'uscita del film

Con gli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno paralizzato l'estate cinematografica americana la notizia dello slittamento dell'uscita di Captain America: Brave New World al 2025 non è risultata una sorpresa, ma a catturare l'attenzione dei media sarebbero le motivazioni che hanno spinto i Marvel Studios a tale gesto.

Captain America: Civil War - Anthony Mackie in un momento del film

Solo pochi giorni fa è stato rivelato che Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel a uscire nel 2024, mentre le uscite di Thunderbolts, Blade e Captain America: Brave New World slitteranno al 2025. Secondo lo scooper Daniel Richtman, per i Marvel Studios le scene d'azione di Brave New World non sarebbero soddisfacenti rispetto ai capitoli precedenti del franchise.

Le voci su proiezioni test non proprio esaltanti di Captain America: Brave New World si sono diffuse qualche settimana fa, lasciando intendere che il regista Julius Onah si sarebbe trovato in difficoltà con la realizzazione delle scene d'azione, uno dei punti forti dei film Marvel.

Che cosa vedremo in Captain America: Brave New World?

Captain America: Civil War - Anthony Mackie, Chris Evans e Chadwick Boseman in un momento del film

Da quanto anticipato, Captain America 4 vedrà Sam Wilson far quadrato con membri della Serpent Society per contrastare la trasformazione del Presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross nel suo mostruoso alter-ego.

"Per dirla in breve, Cap è stato messo in panchina", ha rivelato lo scooper, anticipando alcuni dettagli del plot che, a quanto pare, ruoterà attorno al conflitto tra Sam Wilson e il personaggio di Harrison Ford. "Il presidente Ross pensa che il periodo di Sam come Captain America sia più adatto per farsi promozione, mentre Sam sa che il suo destino è combattere sul campo. E questa è solo la punta dell'iceberg del loro conflitto..."

Nel cast di Captain America: Brave New World troveremo Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler e la superstar della WWE Seth Rollins. Julius Onah dirige il film scritto da Malcolm Spellman e Dalan Musson.

L'uscita di Captain America: Brave New World è attesa per il febbraio 2025.