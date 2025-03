Captain America: Brave New World primo per il terzo weekend, altri 15 milioni d'incasso

Il cinecomic Marvel ancora alla guida della classifica dei migliori incassi in un weekend senza particolari sorprese, alle sue spalle debutta il survival thriller subacqueo Last Breath, con Woody Harrelson.

Il weekend degli Oscar non ha segnato particolari sussulti al botteghino americano dove domina incontrastato per il terzo weekend Captain America: Brave New World. Calo di incassi per il film, che si attesa su 15 milioni di dollari di incasso arrivando a un totale di quasi 164 milioni in patria e di 341,8 milioni di dollari globali. Il tutto a fronte di un costo di 180 milioni, marketing escluso, che Marvel ha bisogno di recuperare per sfatare il rischio di "stanchezza da supereroi".

Woody Harrelson guida il survival thriller Last Breath, che debutta in seconda posizione con 7,8 milioni incassati in 3.018 sale, e segna una media per sala di 2.584 dollari. Il film racconta la vera storia di un gruppo di subacquei che devono salvare un collega bloccato nel Mare del Nord. Il regista Alex Parkinson ha adattato il suo documentario omonimo del 2019 in un lungometraggio fictional interpretato anche da Simu Liu e Finn Cole, che è costato poco meno di 24 milioni di dollari.

Una scena di the Monkey

In terza posizione troviamo l'horror di Oz Perkins -The Monkey. Accompagnato da un battage pubblicitario roboante, che ha visto scendere in campo Stephen King in persona, autore del racconto a cui la storia si ispira, il film raccoglie altri 6,3 milioni arrivando a un totale di 24,5 milioni in due settimane. Dopo aver segnato il secondo maggior debutto per Neon dopo Longlegs (22,4 milioni), altro horror diretto da Oz Perkins, il film ha già ampiamente recuperato i 10 milioni di budget.

Perde una posizione Paddington in Perù. La terza avventura dell'orso amante della marmellata incassa altri 4,5 milioni di dollari arrivando a un totale di 31,3 milioni. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha superato i 164 milioni a livello globale.

Chiude la top 5 Dog Man, nuova fatica animata targata DreamWorks Animation, che incassa altri 4,2 milioni per un totale di 84 milioni. Al cento della storia le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere rimasti grave mente feriti. Lo strano eroe ha giurato di proteggere e servire, ma anche di sedersi, rotolare e recuperare palline, come svela la nostra recensione di Dog Man.