The Monkey: il film tratto da Stephen King svela un secchiello dei popcorn "da urlo"

AMC e Neon hanno ufficialmente rivelato il nuovo secchiello dei popcorn per il film The Monkey, annunciando che i fan potranno presto mettere le mani sulla propria inquietante replica del giocattolo che è al centro della vicenda raccontata al cinema.

Il secchiello dei popcorn del film è, forse senza sorpresa, ispirato al vero giocattolo a molla del film. Mentre il secchiello in sé non si carica, le braccia della scimmia sul secchiello possono essere mosse su e giù per far battere il tamburo, che funge da contenitore per i popcorn.

I fan che desiderano acquistare il secchiello possono farlo nelle sale AMC a partire dal 21 febbraio, data di uscita del film. Per coloro che desiderano acquistare il secchiello, il contenitore sarà disponibile con un popcorn grande al prezzo di 44,99 dollari più tasse.

Di cosa parla il film horror tratto da Stephen King

Il secchiello dei popcorn di The Monkey

The Monkey, tratto dal racconto dello scrittore del Maine pubblicato in una raccolta negli anni '80, uscirà nelle sale statunitensi il 21 febbraio 2025, distribuito da Neon. Nelle sale italiane arriverà invece il 20 marzo successivo.

The Monkey: Theo James ricoperto di sangue in una scena

"Ne The Monkey, quando i fratelli gemelli Hal e Bill scoprono la vecchia scimmia giocattolo del padre in soffitta, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro", si legge nella descrizione del film, diffusa da Deadline. "I fratelli decidono di buttare via la scimmia e di andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere definitivamente il giocattolo prima che si prenda le vite di tutti i loro cari".

The Monkey è interpretato da Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O'Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy. Oz Perkins ha scritto la sceneggiatura del film, mentre James Wan è produttore insieme a Michael Clear, Jason Cloth e Dave Caplan. Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Chris Ferguson, Peter Luo, Nancy Xu e John Friedberg sono i produttori esecutivi.