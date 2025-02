Captain America: Brave New World ancora primo al box office USA, crollo del 70% per gli incassi

In forte calo gli incassi di Captain America: Brave New World nel secondo weekend, buon debutto per l'horror The Monkey che segna un altro successo per il regista Oz Perkins.

La prima posizione al botteghino americano è ancora garantita, ma gli incassi di Captain America: Brave New World perdono slancio dopo una sola settimana segnando un crollo del 70%. Il tutto nonostante un weekend con pochissima concorrenza. Dopo una partenza con slancio che gli ha permesso di incassare 100 milioni di dollari nel weekend del Presidents Day, il cinecomic Marvel è crollato del 68% nel suo secondo fine settimana con solo 28,3 milioni di dollari di incasso da 4.105 sale. La pellicola guidata da Anthony Mackie a oggi ha incassato 141 milioni di dollari a livello nazionale e 289,4 milioni di dollari globali. Il tutto a fronte di un budget di 180 milioni di dollari, marketing escluso, che lo rende leggermente meno costoso rispetto ad altri film Marvel.

"Questa è la nuova normalità per i film Marvel", afferma l'analista di Comscore Paul Dergarabedian. "Non si può ancora negare che questi film abbiano grande appeal, e Captain America: Brave New World probabilmente avrà successo al botteghino. Ma un calo del 68% nel secondo fine settimana riflette meno entusiasmo del pubblico di quanto ci si aspetterebbe dalla Marvel".

Una scena di the Monkey

Alle spalle del nuovo film standalone su Captain America debutta l'atteso horror di Oz Perkins -The Monkey. Accompagnato da un battage pubblicitario roboante, che ha visto scendere in campo Stephen King in persona, autore del racconto a cui la storia si ispira, il film apre con 14,2 milioni raccolti in 3.200 sale e segna una media per sala di 4.437 dollari. Risultato che rappresenta il secondo maggior debutto per Neon dopo Longlegs (22,4 milioni), altro horror diretto da Oz Perkins.

Una scena di Paddington in Perù

Perde una posizione Paddington in Perù. La terza avventura dell'orso amante della marmellata incassa altri 6,5 milioni di dollari arrivando a un totale di 25,2 milioni. La critica e il pubblico sono rimasti incantati dal film per famiglie, che vanta una media del 94% su Rotten Tomatoes e un voto "A" su CinemaScore. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha incassato a oggi oltre 150 milioni a livello globale.

Stabile al quarto posto il film d'animazione Dog Man, nuova fatica animata targata DreamWorks Animation, che incassa altri 5,9milioni per un totale di 78,7 milioni. Al cento della storia le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere rimasti grave mente feriti. Lo strano eroe ha giurato di proteggere e servire, ma anche di sedersi, rotolare e recuperare palline, come svela la nostra recensione di Dog Man.

Anche il colossal d'animazione cinese Ne Zha 2 fidenze la quinta posizione in classifica con altri 4,3 milioni di incasso che portano il film a 14,8 milioni. Risultato eccezionale se si pensa che il film è presente solo in 800 sale.