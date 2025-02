Captain America: Brave New World, prime reazioni contrastanti, "una bomba", "vuoto pneumatico"

Dopo una lavorazione tormentata, tanti ritardi e altrettante sessioni di riprese aggiuntive, Captain America: Brave New World ha avuto la sua bella premiere poche or fa e le prime reazioni della stampa sono approdate in rete, mostrando i critici divisi.

Captain America: Brave New World segna il debutto di Anthony Mackie nel ruolo appartenuto a Chris Evans. Mackie entrato nel MCU nei panni di Sam Wilson/Falcon più di dieci anni fa in Captain America: The Winter Soldier del 2014 affiancando Chris Evans. Nel finale di Avengers: Endgame, Steve Rogers gli ufficialmente passato lo scudo di Capitan America anticipando il suo futuro come uno dei nuovi protagonisti del MCU. La serie limitata Disney+ del 2021 The Falcon and the Winter Soldier ha visto Sam Wilson alle prese con questa pesante eredità spingendolo a riflettere se prendere o meno lo scudo. Alla fine il senso del dovere ha avuto la meglio, come scopriamo in Brave New World.

Da oggi nei cinema italiani, in Captain America: Brave New World Sam Wilson deve mettere da parte le sue divergenze con il presidente degli Stati Uniti Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford, subentrato al defunto William Hurt) per indagare su una teoria del complotto legata a un tentativo di omicidio e alla battaglia globale per il possesso dell'adamantio. Nel cast anche Danny Ramirez nel ruolo del nuovo Falcon, Giancarlo Esposito in quello del cattivo Sidewinder e Shira Haas nel ruolo dell'agente del governo americano Sabra. //movieplayer.it/articoli/captain-america-brave-new-world-recensione-nuovo-film-marvel_34764/ "Captain America - Brave New World, la recensione: un thriller politico che guarda al presente").

La critica USA si divide

Se la performance di Anthony Mackie sembra mettere d'accordo un po' tutti, a dividere la critica americana è la qualità generale di Captain America: Brave New World. Il giornalista del Washington Post Herb Scribner ha elogiato il cinecomic su X, definendolo "una bomba assoluta", mentre altri si lamentano del fatto che sia "un po' vuoto".

"Ho visto solo 30 minuti di #CaptainAmericaBraveNewWorld quindi ecco alcuni pensieri. Una bomba assoluta. Ti trascina dentro la storia. Ha così tanti pregi per me. Sembrava un film del MCU in cui gli altri progetti contano di nuovo. Molta coesione. Mackie spacca, Ford è fantastico" scrive Scribner.

Il critico cinematografico Cris Parker si lamenta invece che il film "non ha raggiunto i livelli emotivi o narrativi che speravo. Ho amato Mackie nel ruolo di Cap e ho apprezzato il tono più serio, ma sembrava un po' vuoto."

Concorde il critico Emmanuel Noisette, che ha scritto: "Brave New World è radicato, divertente e pertinente. Azione solida e qualche sorpresa. Red Hulk è fantastico. Sembra che lanci molte frecciate politiche. Difficile dire se il marketing abbia mostrato troppo o se il film non abbia molto altro da offrire. Nella media".

Più positivo Chris Gallardo: "Brave New World dimostra che Anthony Mackie si è giustamente guadagnato il ruolo di Capitan America. Ce la mette tutta nei panni di Sam Wilson e la sua alchimia con Danny Ramirez è fantastica! Harrison Ford nei panni del Presidente Ross/Red Hulk è affascinante e le scene d'azione sono davvero incredibili".

Anche Jazz Tangcay ha apprezzato l'azione del cinecomic tanto da scrivere: "Guardate #CaptainAmericaBraveNewWorld sullo schermo più grande possibile. Fa quello che dovrebbe ed è un film d'azione di successo. Anthony Mackie spacca nel ruolo di Capitan America. Mi è piaciuto molto. Un ottimo ingresso nel MCU. Complimenti a Laura Karpman per l'ottima colonna sonora."

Più severo John Flickinger: "#CaptainAmericaBraveNewWorld è goffo, deludente ed emozionante quanto una replica. La sceneggiatura dà ai personaggi poco da fare, l'azione sembra come se si stesse semplicemente spuntando una casella, e Red Hulk? Non affannatevi a emozionarvi troppo. Essendo il 35esimo film dell'MCU, le cose vanno in modo troppo liscio".