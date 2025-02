Captain America: Brave New World, Anthony Mackie rivela per quanto tempo ancora vestirà i panni di Cap

In vista dell'uscita di Captain America: Brave New World, Anthony Mackie ha chiarito le sue dichiarazioni sul futuro del personaggio e per quanto tempo intende interpretarlo.

Anthony Mackie ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2014, quando ha interpretato Sam Wilson in Captain America: The Winter Soldier, accanto a Steve Rogers (Chris Evans). Cinque anni dopo, con Avengers: Endgame, Sam ha ricevuto lo scudo e il mantello di Captain America, segnando il passaggio del testimone.

Anthony Mackie: "Sarò Captain America per altri 10 anni"

Nel 2021, The Falcon and The Winter Soldier ha visto finalmente Sam impugnare lo scudo in modo definitivo, e ora il nuovo Capitan America è pronto a tornare in azione in Captain America: Brave New World.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

Mackie avrà anche ruoli di primo piano in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, l'attore ha chiarito che intende interpretare Captain America solo per un decennio. In una recente intervista con Screen Rant, gli è stato chiesto se questi dieci anni iniziano dalla sua serie Disney+ o da Brave New World. La risposta di Mackie è stata netta: "No, no, no. I 10 anni iniziano il 14", ha confermato. "Dopo il 14 avrò un periodo di 10 anni. Non voglio essere un Capitan America di 60 anni. Mi farebbe male".

L'attore ha anche parlato del futuro del personaggio, sottolineando l'importanza di Capitan America come figura cinematografica: "Penso che ci sia qualcosa di speciale nell'idea di Capitan America. La gente ama la natura di questi film, l'atteggiamento, la concretezza. E, sinceramente, credo che Capitan America funzioni meglio sul grande schermo. È lì che la gente lo vuole vedere".

Captain America: Brave New World

In Captain America: Brave New World, Sam Wilson, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross (interpretato da Harrison Ford), si trova coinvolto in un complotto internazionale. Sarà suo compito scoprire i motivi dietro questo nefasto piano, prima che l'intero mondo ne venga travolto.

Il film vede nel cast Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. La regia è di Julius Onah, con la produzione di Kevin Feige e Nate Moore, e i produttori esecutivi Louis D'Esposito e Charles Newirth.